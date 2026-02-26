Secciones
Seguridad

Una presa influencer festejó su cumpleaños en la cárcel con música y globos

La mujer fue condenada en 2014 por ser partícipe necesario de un homicidio en ocasión de robo.

Una presa influencer festejó su cumpleaños en la cárcel con música y globos
Hace 1 Hs

Paola “Malala” Galeano está presa en el Penal Nº40 de Lomas de Zamora (Buenos Aires) y se volvió viral en redes sociales publicando videos desde la cárcel. En los últimos días, generó polémica tras celebrar su cumpleaños haciendo una fiesta temática de color rosa en el pabellón.

El festejo se realizó con arcos de globos, cortinas de cotillón, parlantes con música, luces led y una torta de pastelería decorada con un adorno de corona. En su publicación escribió: “¡Mi último cumpleaños en la cárcel! 12 cumpleaños encerrada, basta para mi y pronto para todos. #BarrioPrivado“.

La mujer tiene casi 300 mil seguidores en sus redes sociales, siendo reconocida por compartir su día a día en el penal que tiene las paredes y rejas pintadas de rosa.

Según informaron en Mediodía Noticias, Galeano fue detenida por un episodio que ocurrió en 2013, cuando ella y otros tres hombres asesinaron a balazos a Carlos Alberto Gauna mientras intentaban robarle la camioneta.

En el 2014 aceptó un juicio abreviado en el Tribunal en lo Criminal Nº5 de La Matanza, donde fue condenada por ser partícipe necesario del homicidio en ocasión de robo. Se consideró que ocultó información y señaló donde iba a estar la víctima para realizar el asalto.

En el 2016 su defensora presentó un recurso ante la Suprema Corte bonaerense, sin embargo, fue rechazado. A menos de un año para su libertad, Galeano se volvió famosa en redes sociales publicando TikToks, haciendo canjes y transmisiones en vivo.

Ante el fenómeno, algunos seguidores le comentaron “Vamos Pao, ya a nada de la calle”, o “feliz cumple bella y pronta libertad”. Mientras que otros usuarios de redes sociales cuestionaron dicho festejo. “Tienen que pagar por lo que hicieron. Al que mataron no cumple más años y cada recordatorio del cumpleaños de la víctima es un dolor para los familiares“, dijo uno. Y otro añadió: ”Las cárceles de Provincia de Buenos Aires bajo la gestión de Kicillof son una joda”.

De acuerdo a lo que trascendió, Galeano espera ser liberada el 31 de agosto de este año.

Temas Buenos Aires
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Milei invitó a Jaldo y a otros nueve gobernadores a Nueva York: la respuesta del mandatario tucumano
1

Milei invitó a Jaldo y a otros nueve gobernadores a Nueva York: la respuesta del mandatario tucumano

La hija de Paulina Lebbos rompe el silencio: “El caso me ha hecho ver la crueldad hacia las mujeres y lo atroz que puede ser el mundo”
2

La hija de Paulina Lebbos rompe el silencio: “El caso me ha hecho ver la crueldad hacia las mujeres y lo atroz que puede ser el mundo”

La tarjeta SUBE lanzó una app para ver los recorridos
3

La tarjeta SUBE lanzó una app para ver los recorridos

Don Chatarrín, Don Gomita y Lengua Floja: los ácidos apodos de Milei para atacar a la cúpula empresarial
4

"Don Chatarrín", "Don Gomita" y "Lengua Floja": los ácidos apodos de Milei para atacar a la cúpula empresarial

Caso Érika Álvarez: detuvieron a dos nuevos sospechosos en operativos realizados esta madrugada
5

Caso Érika Álvarez: detuvieron a dos nuevos sospechosos en operativos realizados esta madrugada

Caso Érika: “Gordillo perdió la oportunidad de colaborar con la investigación”
6

Caso Érika: “Gordillo perdió la oportunidad de colaborar con la investigación”

Más Noticias
Caso Érika Álvarez: detuvieron a dos nuevos sospechosos en operativos realizados esta madrugada

Caso Érika Álvarez: detuvieron a dos nuevos sospechosos en operativos realizados esta madrugada

La hija de Paulina Lebbos rompe el silencio: “El caso me ha hecho ver la crueldad hacia las mujeres y lo atroz que puede ser el mundo”

La hija de Paulina Lebbos rompe el silencio: “El caso me ha hecho ver la crueldad hacia las mujeres y lo atroz que puede ser el mundo”

Milei invitó a Jaldo y a otros nueve gobernadores a Nueva York: la respuesta del mandatario tucumano

Milei invitó a Jaldo y a otros nueve gobernadores a Nueva York: la respuesta del mandatario tucumano

Caso Érika: “Gordillo perdió la oportunidad de colaborar con la investigación”

Caso Érika: “Gordillo perdió la oportunidad de colaborar con la investigación”

Agresión en Tafí del Valle: pidieron que se investigue a Ledezma por presunto abuso sexual

Agresión en Tafí del Valle: pidieron que se investigue a Ledezma por presunto abuso sexual

El fallo de la Corte por el caso Lebbos: llamativa celeridad

El fallo de la Corte por el caso Lebbos: llamativa celeridad

El tercer juicio por el crimen de Paulina Lebbos: un fallo histórico

El tercer juicio por el crimen de Paulina Lebbos: un fallo histórico

El crimen de Paulina Lebbos: se postergaría el juicio contra Soto y Kaleñuk

El crimen de Paulina Lebbos: se postergaría el juicio contra Soto y Kaleñuk

Comentarios