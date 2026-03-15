(D) Sexo, amor y acuerdos: la psicóloga Gabriela Silva Molina analiza los nuevos límites de la pareja

El concepto de monogamia se mantiene como una relación de exclusividad, sí, pero puede ser tradicional, realista o flexible. “La primera está asociada al ‘hasta que la muerte nos separe’, con exclusividad total (emocional y sexual). El problema es que a veces pretende anular incluso el deseo o las fantasías hacia terceros, lo cual puede generar mucha inseguridad. Ahí entra el concepto de realidad: se acepta que, aunque haya exclusividad, las personas siguen teniendo ojos y deseos. Se reconoce que se puede sentir atracción por otros sin que eso sea una traición, permitiendo incluso hablar de estos temas o del perdón ante una falta. Y la flexible es la que incluye ‘acuerdos previos’ o los famosos ‘permitidos’. Son situaciones específicas (como un viaje o un encuentro con alguien famoso) donde las reglas se relajan con el consentimiento de ambos”, teorizó Molina.