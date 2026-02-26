Los argentinos que jugarán el Mundial 2026 para otras selecciones

Uno de los casos más resonantes es el de Mateo Retegui. El delantero surgido de Boca, con pasos por Estudiantes, Talleres y Tigre, decidió representar a Italia ante la falta de oportunidades en la Selección. Hoy, el atacante del Atalanta es una pieza importante en la "Azzurra", que buscará su lugar en el Mundial a través del repechaje europeo. Su elección generó debate en su momento, pero también evidenció la competitividad extrema que implica ganarse un lugar en la "Albiceleste".