Los argentinos que jugarán el Mundial 2026 para otras selecciones

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 no solo reunirá a las grandes potencias del fútbol. También expondrá una tendencia cada vez más marcada: futbolistas y entrenadores con raíces argentinas que defenderán otras camisetas nacionales.
El fenómeno no es nuevo, pero sí cada vez más visible. Algunos optaron por la nacionalización tras años de residencia en otro país; otros eligieron la ciudadanía de sus antepasados. En todos los casos, el vínculo con Argentina está presente, aunque la bandera que representarán en la Copa del Mundo sea diferente.
Uno de los casos más resonantes es el de Mateo Retegui. El delantero surgido de Boca, con pasos por Estudiantes, Talleres y Tigre, decidió representar a Italia ante la falta de oportunidades en la Selección. Hoy, el atacante del Atalanta es una pieza importante en la "Azzurra", que buscará su lugar en el Mundial a través del repechaje europeo. Su elección generó debate en su momento, pero también evidenció la competitividad extrema que implica ganarse un lugar en la "Albiceleste".
Otro ejemplo es el de Hernán Galíndez. El arquero formado en Rosario Central construyó gran parte de su carrera en Ecuador, donde jugó durante más de una década y obtuvo la nacionalidad. Actualmente defiende el arco de Huracán, pero internacionalmente representa a “La Tri”, selección que ya aseguró su clasificación a la cita mundialista. Su caso refleja cómo la residencia prolongada y la integración cultural pueden consolidar una nueva identidad deportiva.
Germán Berterame también integra esta lista. Formado en San Lorenzo, el delantero desarrolló su carrera en el fútbol mexicano (con pasos por Atlético San Luis y Monterrey) y, tras siete temporadas, se nacionalizó. Fue convocado por la Selección de México y hoy continúa su carrera en el Inter Miami, compartiendo plantel con Lionel Messi. Su decisión responde tanto a una cuestión profesional como a un arraigo construido a lo largo de los años.
La historia de Giovanni Reyna tiene otro matiz. Nacido en Estados Unidos e hijo del histórico Claudio Reyna, el mediocampista tenía la posibilidad de representar a Argentina debido a que su abuelo paterno, Miguel Reyna, nació en el país y jugó en Independiente y Los Andes. Sin embargo, eligió vestir la camiseta estadounidense, selección con la que competirá como anfitriona en 2026.
La presencia argentina no se limita al campo de juego. En los bancos de suplentes también habrá una fuerte impronta albiceleste. Sin contar a Lionel Scaloni, que buscará defender el título conseguido en Qatar 2022, varios entrenadores argentinos dirigirán a otras selecciones clasificadas o en proceso de clasificación.
Gustavo Alfaro está al mando de Paraguay, mientras que Marcelo Bielsa conduce a Uruguay con su impronta intensa y ofensiva. Sebastián Beccacece lidera a Ecuador y Néstor Lorenzo a Colombia. A esa lista se suma Mauricio Pochettino, actual entrenador de la selección de Estados Unidos, que asumió el desafío de potenciar al equipo anfitrión.
Este entramado de técnicos argentinos en distintas federaciones habla del prestigio y la exportación del conocimiento futbolístico nacional. La escuela argentina sigue siendo valorada en el exterior, tanto por su capacidad táctica como por su formación integral.
Curiosamente, también se da el caso inverso. Alejandro Garnacho y Nico Paz, nacidos en España, eligieron representar a la Selección Argentina, reforzando el concepto de identidad múltiple en el fútbol moderno. La nacionalidad ya no es una línea rígida: es una elección atravesada por oportunidades, proyectos deportivos y vínculos familiares.
El Mundial 2026 será, en ese sentido, una vidriera global de historias cruzadas. Futbolistas con acento argentino cantarán otros himnos. Entrenadores formados en el país diseñarán estrategias para selecciones rivales. El fútbol, cada vez más globalizado, diluye fronteras y multiplica pertenencias.