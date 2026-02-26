Newell’s apoyó a la AFA con una remera y los hinchas reaccionaron con insultos a “Chiqui” Tapia

Newell’s protagonizó una nueva escena dentro del clima de tensión que atraviesa el fútbol argentino al salir al campo de juego con una remera en respaldo a la Asociación del Fútbol Argentino. El gesto replicó lo realizado previamente por San Lorenzo e Instituto y se dio en medio de la investigación judicial que involucra a la conducción encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero Pablo Toviggino.
Los futbolistas de la “Lepra” ingresaron con camisetas blancas que incluían el escudo de la AFA y la frase “Basta de perseguirnos”, en línea con los comunicados difundidos por distintos clubes de la Liga Profesional. La acción se produjo antes del encuentro frente a Estudiantes de La Plata y rápidamente generó una reacción desde las tribunas.
Mientras los jugadores realizaban la salida protocolar, un sector importante del público comenzó a cantar contra el presidente de la AFA con el ya habitual “Chiqui Tapia botón”, acompañado por silbidos y muestras de desaprobación. A diferencia de lo ocurrido en otras canchas, los futbolistas se retiraron la remera antes de la foto oficial del partido.
El gesto formó parte de una serie de manifestaciones institucionales que se multiplicaron durante la semana, con dirigentes y clubes respaldando públicamente a la conducción afista. En redes sociales, varias instituciones publicaron mensajes similares argumentando la existencia de un ataque judicial, mediático y político contra la entidad madre del fútbol argentino.
Apoyo dirigencial y rechazo de los hinchas en medio del conflicto
Más allá del respaldo institucional, la respuesta de los socios e hinchas fue mayormente crítica en plataformas digitales y estadios. Muchos clubes recibieron cuestionamientos en redes sociales e incluso algunos debieron limitar comentarios ante la repercusión negativa. El conflicto se enmarca en la causa judicial por presunta evasión impositiva que investiga movimientos por más de $19.000 millones de pesos y que derivó en la decisión del Comité Ejecutivo de suspender la actividad oficial durante varios días coincidiendo con las declaraciones indagatorias de los dirigentes involucrados.