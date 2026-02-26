Newell’s apoyó a la AFA con una remera y los hinchas reaccionaron con insultos a “Chiqui” Tapia

Apoyo dirigencial y rechazo de los hinchas en medio del conflicto

Más allá del respaldo institucional, la respuesta de los socios e hinchas fue mayormente crítica en plataformas digitales y estadios. Muchos clubes recibieron cuestionamientos en redes sociales e incluso algunos debieron limitar comentarios ante la repercusión negativa. El conflicto se enmarca en la causa judicial por presunta evasión impositiva que investiga movimientos por más de $19.000 millones de pesos y que derivó en la decisión del Comité Ejecutivo de suspender la actividad oficial durante varios días coincidiendo con las declaraciones indagatorias de los dirigentes involucrados.