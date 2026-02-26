¿Por qué salen verrugas en el cuello? Causas, contagio y cuándo preocuparse

Las verrugas en el cuello suelen ser crecimientos inofensivos y sus causas pueden ser variadas como por ejemplo la predisposición genética o por el virus del papiloma humano (VPH). Si bien estos abultamientos suelen ser benignos, a muchas personas generan malestar por cuestiones estéticas o por la picazón que producen.
Sobre la aparición de estas afecciones cutáneas, los dermatólogos explican de qué manera pueden transmitirse de una persona a otra y cuáles son los métodos para prevenirlo. Además, los especialistas remarcan que también pueden aparecer en las manos, cabeza o axilas.
Verrugas en el cuello: cómo pueden transmitirse de persona a persona
El Virus de Papiloma Humano (VPH) es un virus muy común que se puede transmitir a través de la actividad sexual o del contacto piel a piel. No obstante, hay más de 100 tipos diferentes de VPH y no todos ellos causan verrugas, y es más, la mayoría de las personas que están infectadas ni siquiera lo saben porque el virus no suele causar ningún síntoma.
En el caso de la aparición de verrugas, estas suelen ser pequeñas y tienen una superficie rugosa y llena de baches. Pueden ser de color carne o ligeramente más oscuras que la piel circundante y suelen aparecer en cualquier parte del cuerpo.
Una vez que aparecen, las verrugas del cuello pueden ser contagiosas, por lo que pueden transmitirse al compartir toallas, ropa o maquinitas de afeitar con alguien que tenga una verruga.
¿Cómo identificar las verrugas en el cuello?
Las verrugas en el cuello suelen ser pequeñas y tienen una superficie áspera y abultada. Se pueden notar a simple vista y además tienen una textura áspera al tacto.
¿Tratamientos para las verrugas del cuello?
Existen varias opciones para tratar las verrugas del cuello, aunque podés optar por no hacer nada y esperar que desaparezcan por sí solas, como suele ocurrir con las verrugas.
Sin embargo, si querés deshacerte de ellas más rápidamente, existen varios tratamientos de venta libre que pueden utilizarse para tratar las verrugas del cuello. Entre ellos se encuentra el ácido salicílico, que está disponible como una crema, un gel, una loción o un parche.
Además, hay otros tratamientos que pueden realizarse en la consulta del médico, como la crioterapia, la cual consiste en congelar la verruga con nitrógeno líquido. Es eficaz en algunos casos, pero se pueden necesitar varias sesiones de tratamiento antes de ver resultados.
El tratamiento con láser es también una opción, pero puede requerir anestesia local. Lo más recomendable es consultar con el médico que te ofrecerá información sobre los tratamientos disponibles y te recomendará la mejor opción para tu caso.
Métodos de prevención de las verrugas en el cuello
Hay varias cosas que se pueden hacer para reducir el riesgo de contraer verrugas en el cuello.
En primer lugar, evite el contacto cercano con alguien que tenga una verruga. En segundo lugar, practica una buena higiene. Asegúrate de lavarte las manos con regularidad y evita compartir objetos personales como toallas, maquinitas de afeitar y cepillos de dientes. Por último, evita rascar o arrancar las verrugas.
¿Cuándo acudir al médico por las verrugas en el cuello?
Si tenés una verruga en el cuello que no desaparece con los tratamientos de venta libre, o si tenés varias verrugas, debes acudir al médico. En este caso, el profesional puede recetar una medicación más fuerte para tratar el abultamiento.
También debes acudir al médico si la verruga es dolorosa, sangra con facilidad o aumenta de tamaño.