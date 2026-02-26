¿Por qué salen verrugas en el cuello? Causas, contagio y cuándo preocuparse

Verrugas en el cuello: cómo pueden transmitirse de persona a persona

El Virus de Papiloma Humano (VPH) es un virus muy común que se puede transmitir a través de la actividad sexual o del contacto piel a piel. No obstante, hay más de 100 tipos diferentes de VPH y no todos ellos causan verrugas, y es más, la mayoría de las personas que están infectadas ni siquiera lo saben porque el virus no suele causar ningún síntoma.