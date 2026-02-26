El Gobierno oficializó un bono de $70.000 para los jubilados: ¿quiénes podrán cobrarlo?

De acuerdo con la normativa, el refuerzo tendrá carácter no remunerativo, no estará alcanzado por descuentos y no será considerado para el cálculo de ningún otro concepto. El beneficio se pagará por titular y será requisito que las jubilaciones se encuentren vigentes en el mismo mes en que se liquide el bono. Según el texto oficial, la medida apunta a mitigar el impacto que generó la anterior fórmula de movilidad sobre los haberes más bajos.