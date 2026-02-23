Secciones
Sastrería Giordano fortalece su presencia en Yerba Buena y proyecta una nueva etapa en 2026

La firma tucumana, fundada en 1912, fortalece su sucursal de Yerba Buena, amplía su propuesta para el hombre urbano y anticipa el lanzamiento de una línea de sastrería femenina para otoño-invierno 2026.

Hace 1 Hs
Hace 1 Hs

Con más de un siglo de trayectoria, Sastrería Giordano atraviesa una nueva etapa de crecimiento en Tucumán. La firma, referente histórico de la sastrería en la región, fortalece su presencia en Yerba Buena con una propuesta renovada que combina tradición, experiencia de atención y una visión más actual del vestir.

Al frente de la empresa, Sebastián Giordano resume el momento con una idea clara: sostener la identidad de la marca, pero acompañando los cambios en los hábitos de consumo y en las necesidades del cliente actual.

“Mantener un oficio durante más de un siglo implica adaptarse a cada etapa sin perder identidad. Esa continuidad también es una responsabilidad”, señala.

Sastrería Giordano fortalece su presencia en Yerba Buena y proyecta una nueva etapa en 2026

Una sastrería que va más allá del traje clásico

Aunque Giordano conserva su lugar de referencia en trajes y sastrería formal, hoy su propuesta se amplió para responder a un hombre que busca vestirse bien en distintos momentos de su vida cotidiana.

En sus sucursales, el cliente puede encontrar camisas, pantalones, sacos, chombas y prendas versátiles, pensadas para el hombre urbano y profesional que necesita resolver desde una jornada laboral hasta un evento social en un mismo lugar.

Sastrería Giordano fortalece su presencia en Yerba Buena y proyecta una nueva etapa en 2026

A esto se suma una de las fortalezas históricas de la firma: la confección a medida, con muestrarios de nivel internacional como Loro Piana, Reda y Barrington, para quienes priorizan exclusividad, calce y diseño personalizado.

Yerba Buena, una sucursal clave para la experiencia de marca

La sucursal de Av. Aconquija 1591, Yerba Buena, ocupa un rol central en esta etapa. Allí, Giordano busca profundizar una experiencia de compra basada en el asesoramiento personalizado, la atención sin apuro y el detalle, valores cada vez más apreciados en un contexto de consumo más selectivo.

Sastrería Giordano fortalece su presencia en Yerba Buena y proyecta una nueva etapa en 2026

Además, la marca anticipa una agenda de acciones especiales durante 2026, con propuestas pensadas para fortalecer el vínculo con sus clientes: catas de vino, presentaciones de temporada otoño-invierno e invitaciones para clientes frecuentes, tanto en la línea masculina como en la nueva propuesta femenina.

2026: nueva línea de sastrería femenina y foco en crecimiento ordenado

En un escenario desafiante para la industria textil y con un consumo más prudente, la empresa proyecta el año con una estrategia de crecimiento “real y ordenado”.

Sastrería Giordano fortalece su presencia en Yerba Buena y proyecta una nueva etapa en 2026

Una de las principales novedades será el lanzamiento de una línea de sastrería femenina para la temporada otoño-invierno, una apuesta que Sebastián Giordano define como el inicio de una nueva etapa para la marca.

“Vamos a lanzar una línea de sastrería femenina a la altura de lo que Tucumán se merece, con un estándar que hoy no está desarrollado en la provincia”, adelanta.

En paralelo, la firma continúa fortaleciendo su canal online, entendiendo que el cliente actual investiga, compara y llega al local con una decisión más informada. La meta es que la experiencia digital esté a la altura del servicio que ofrecen en sus sucursales.

Sastrería Giordano fortalece su presencia en Yerba Buena y proyecta una nueva etapa en 2026

Una marca con historia que sigue apostando al presente

Con local en el centro de Tucumán y una apuesta fuerte en Yerba Buena, Sastrería Giordano busca consolidar una propuesta que combina trayectoria, actualización y cercanía con el cliente.

En palabras de Sebastián Giordano, la definición de la empresa hoy es simple y contundente:

“Una empresa con historia que sigue apostando fuerte al presente.”

Durante esta etapa, la firma invita a conocer la sucursal de Yerba Buena y descubrir su propuesta actual, con asesoramiento personalizado para prendas de uso diario, ocasiones especiales y confección a medida.

Sastrería Giordano

Sucursal Centro: Santiago del Estero 443, Tucumán

Sucursal Yerba Buena: Av. Aconquija 1591

Contacto: 3814474699

Instagram: @sastreriagiordano

Web: sastreriagiordano.com.ar


