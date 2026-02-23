Fracaso del Santos de Neymar: quedó eliminado ante un equipo de la Serie B y se despidió del Campeonato Paulista

La tarde comenzó a torcerse para el "Peixe" por una desatención de su propio capitán. Cerca del cierre de la primera etapa, Neymar perdió una pelota comprometida en la zona defensiva que permitió la apertura del marcador a través de Rómulo. Las cámaras de la transmisión oficial captaron el momento exacto en el que el astro de 34 años, visiblemente afectado, ofrecía disculpas a sus compañeros mientras intentaba arengarlos para revertir la situación. Aunque en el complemento el Santos dominó la posesión y logró la paridad transitoria gracias a un tanto de Gabriel Bontempo, el destino le tenía guardado un último revés: en el sexto minuto de descuento, Léo Naldi sentenció la historia y desató el festejo eufórico del dueño de casa.