Fracaso del Santos de Neymar: quedó eliminado ante un equipo de la Serie B y se despidió del Campeonato Paulista
El equipo conducido por Juan Pablo Vojvoda cayó agónicamente por 2 a 1 frente a Novorizontino en los cuartos de final. El astro brasileño falló en la jugada del primer gol rival y, pese a pedir disculpas en el campo, quedó en el centro de las críticas tras una nueva decepción del "Peixe".
El fútbol brasileño volvió a sacudirse con un resultado inesperado que pone bajo la lupa el presente de su máxima figura. En un duelo que parecía accesible en los papeles, el Santos de Neymar se despidió prematuramente del Campeonato Paulista tras caer como visitante por 2 a 1 ante el modesto Novorizontino. El conjunto local, que actualmente milita en la Serie B, ratificó su fortaleza en casa y le propinó un golpe durísimo al proyecto que encabeza el técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, dejando al equipo de Vila Belmiro sin chances de pelear por el título estatal.
La tarde comenzó a torcerse para el "Peixe" por una desatención de su propio capitán. Cerca del cierre de la primera etapa, Neymar perdió una pelota comprometida en la zona defensiva que permitió la apertura del marcador a través de Rómulo. Las cámaras de la transmisión oficial captaron el momento exacto en el que el astro de 34 años, visiblemente afectado, ofrecía disculpas a sus compañeros mientras intentaba arengarlos para revertir la situación. Aunque en el complemento el Santos dominó la posesión y logró la paridad transitoria gracias a un tanto de Gabriel Bontempo, el destino le tenía guardado un último revés: en el sexto minuto de descuento, Léo Naldi sentenció la historia y desató el festejo eufórico del dueño de casa.
El encuentro tuvo la presencia de varios compatriotas en el esquema de Vojvoda. Adonis Frías y Álvaro Barreal fueron titulares en la estructura defensiva y creativa respectivamente, mientras que Benjamín Rollheiser aguardó su oportunidad en el banco de suplentes sin poder cambiar el rumbo del partido. Pese al esfuerzo colectivo, la derrota reavivó los cuestionamientos sobre la vigencia de Neymar en la alta competencia, especialmente considerando que el delantero tiene como gran objetivo llegar en plenitud física al Mundial de 2026.