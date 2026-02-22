Secciones
Conquistó su primer Challenger, dio un gran salto en el ranking y celebró el tenis argentino

Guido Justo se consagró campeón en el AAT Challenger Tigre I tras remontar la final y alcanzará el mejor ranking de su carrera, metiéndose por primera vez dentro del top 275 del mundo.

Hace 25 Min

Guido Justo escribió el capítulo más importante de su carrera profesional al consagrarse campeón del AAT Challenger edición Tigre I el 22 de febrero de 2026. El título, el primero de su trayectoria en esta categoría, le permitirá escalar hasta su mejor posición histórica en el ranking ATP, ubicándose dentro del top 275.

La final, disputada en la cancha central “Diego Schwartzman” del Club Náutico Hacoaj, tuvo todos los condimentos. Tras ceder el primer set ante el correntino Lautaro Midón por 6-4, el jugador de Adrogué reaccionó con autoridad y terminó imponiéndose por 4-6, 6-3 y 6-0, mostrando un dominio absoluto en el parcial decisivo.

Su recorrido hacia el trofeo fue sólido y consistente. En el debut venció a Franco Agamenone; luego superó a Facundo Díaz Acosta en octavos de final, al brasileño Bruno Fernandes en cuartos y al peruano Gonzalo Bueno en semifinales, antes de cerrar la semana con una gran remontada en el duelo decisivo.

Más allá del resultado deportivo, el título tuvo un significado especial. Justo reveló que atravesó momentos difíciles que incluso lo llevaron a pensar en el retiro y a alejarse temporalmente del circuito. Tras un profundo trabajo personal, logró reencontrarse con el disfrute por el tenis y regresar con una nueva mentalidad.

Los festejos fueron emotivos: familiares y amigos invadieron la cancha para abrazarlo. “Poder compartirlo con ellos es algo muy especial… tener torneos en casa es algo hermoso”, expresó tras la consagración.

De cara al futuro, el campeón fue claro: no piensa relajarse. Aseguró que sus objetivos no cambian y que deberá entrenar con la misma o mayor intensidad. Aunque celebró el logro, remarcó que la temporada recién comienza y que necesita mantener el foco.

El torneo contó con la presencia de autoridades de la Asociación Argentina de Tenis y directivos del club anfitrión, consolidando el éxito organizativo en Tigre antes de la segunda edición del Challenger en la misma sede. Para Justo, en tanto, el triunfo marca un antes y un después en su carrera.

