Newell’s echó a Orsi-Gómez y Lucas Bernardi será el nuevo DT en medio de una crisis y amenazas

Pero el despido no se dio en un clima habitual de crisis deportiva. Tras el encuentro en el sur bonaerense, un grupo de hinchas protagonizó graves incidentes. En la madrugada, esperaron al plantel en el Centro Griffa y arrojaron bombas molotov. Una de ellas impactó en el auto del juvenil Facundo Guch, incendiando el techo del vehículo.