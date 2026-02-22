Newell’s echó a Orsi-Gómez y Lucas Bernardi será el nuevo DT en medio de una crisis y amenazas
La goleada 3-0 ante Banfield precipitó la salida de la dupla técnica en un contexto marcado por malos resultados, bombas molotov en el Centro Griffa y amenazas de la hinchada. Bernardi iniciará su tercer ciclo al frente del equipo.
El ciclo de Favio Orsi y Sergio Gómez en Newell’s terminó en el peor escenario posible: derrota, crisis y violencia. La goleada 3-0 frente a Banfield en el estadio Florencio Sola fue el punto final para una dupla que no logró revertir el rumbo futbolístico del equipo en el Apertura.
Los números fueron determinantes. La "Lepra" apenas sumó 2 puntos de 18 posibles, perdió cuatro de los seis partidos disputados y recibió 12 goles, una fragilidad defensiva que encendió todas las alarmas. Además, el club cayó al puesto 25° en la tabla de promedios y quedó comprometido en la anual, con la permanencia como preocupación central.
Pero el despido no se dio en un clima habitual de crisis deportiva. Tras el encuentro en el sur bonaerense, un grupo de hinchas protagonizó graves incidentes. En la madrugada, esperaron al plantel en el Centro Griffa y arrojaron bombas molotov. Una de ellas impactó en el auto del juvenil Facundo Guch, incendiando el techo del vehículo.
La tensión escaló aún más con la aparición de una bandera intimidatoria en las instalaciones del club con un mensaje estremecedor: “Ganen o balas para todos”. Todo esto, a días del clásico rosarino frente a Rosario Central, que se jugará el 1 de marzo en el Coloso Marcelo Bielsa.
En medio del caos, la dirigencia confirmó a Lucas Bernardi como entrenador interino. Será su tercer ciclo al frente del equipo, tras sus etapas en 2015-2016 y a fines de 2025. Sin embargo, trascendió que el ídolo no se siente cómodo ocupando nuevamente el rol transitorio mientras el club busca un reemplazante definitivo.
Con el duelo ante Estudiantes de La Plata en el horizonte inmediato y el clásico a la vuelta de la esquina, Newell’s afronta días decisivos en un contexto que excede lo futbolístico. La Lepra necesita resultados, pero también recuperar la calma en una institución atravesada por la tensión y la violencia.