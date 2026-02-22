ATP 500 de Río de Janeiro: Tomás Etcheverry ganó una semifinal maratónica que duró casi 22 horas

El encuentro terminó a las 15.15 y el descanso será mínimo. Este mismo domingo, desde las 17.30, Etcheverry volverá a la cancha para enfrentar al chileno Alejandro Tabilo en la final. Será una oportunidad histórica: el argentino nunca ganó un torneo ATP y en Río tendrá la chance de levantar su primer trofeo de 500 puntos después de una semifinal que ya quedó en la memoria.