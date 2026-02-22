Cuál es el mamífero más traficado en el mundo

La protección de este animal es un desafío enorme para las autoridades ambientales. Al ser un animal solitario, nocturno y que se enrolla en una bola cuando se siente amenazado, es una presa fácil para cualquiera que lo encuentre. A diferencia de otros animales que pueden huir o defenderse, el pangolín confía en su coraza, una estrategia que funcionó durante millones de años pero que es inútil frente a un saco de arpillera. La pérdida de su hábitat debido a la deforestación también complica su supervivencia, reduciendo los espacios donde pueden alimentarse de hormigas y termitas, cumpliendo su rol vital de controladores naturales de insectos.