Cuál es el mamífero más traficado en el mundo

El tráfico ilegal de animales silvestres es un negocio que mueve miles de millones de dólares cada año, alimentado por la demanda de objetos de lujo, medicinas tradicionales sin base científica y mascotas exóticas. En este mercado negro, donde los elefantes y los rinocerontes suelen acaparar la atención debido a la espectacularidad de sus colmillos y cuernos, existe un animal mucho más pequeño y menos conocido que está sufriendo un asedio silencioso. Se trata de un ser de aspecto prehistórico que habita en diversos ecosistemas de África y Asia, y que hoy se encuentra al borde de la desaparición total por culpa de la codicia humana.
Según una investigación publicada por la agencia AP, el pangolín es el mamífero más traficado en el planeta. A pesar de que su nombre no resulte familiar para gran parte de la población occidental, este animal es capturado por miles cada mes para satisfacer un mercado insaciable, principalmente en China y Vietnam.
Se calcula que en la última década más de un millón de ejemplares fueron extraídos de su hábitat natural. Su rasgo más distintivo, una armadura de escamas de queratina que lo protege de los depredadores naturales como los leones, es irónicamente lo que lo convirtió en el blanco principal de los cazadores furtivos, quienes los recolectan como si fueran simples piedras del suelo.
Por qué todos buscan al pangolín
La razón principal detrás de este comercio devastador es la creencia errónea en las propiedades curativas de sus escamas. En la medicina tradicional asiática, se cree que el polvo de estas escamas puede tratar desde el asma hasta la artritis o problemas de lactancia. Sin embargo, la ciencia confirmó que estas piezas están compuestas por queratina, la misma proteína que forma nuestras uñas y nuestro pelo, por lo que no poseen ningún valor terapéutico real. Además de sus escamas, la carne del pangolín es considerada un manjar y un símbolo de estatus social en banquetes de lujo, donde los consumidores pagan fortunas para demostrar su poder adquisitivo.
Existen ocho especies distintas de pangolín, repartidas equitativamente entre los continentes africano y asiático. A medida que las poblaciones de las especies asiáticas fueron diezmadas y pasaron a estar en peligro crítico, las redes criminales pusieron sus ojos en África. Esto generó un flujo comercial transcontinental donde los cargamentos de pangolines muertos o sus partes se interceptan con frecuencia en puertos internacionales, ocultos entre madera, granos de café o marfil. La logística detrás de este tráfico es compleja y profesional, involucrando rutas que cruzan fronteras con una facilidad alarmante.
La protección de este animal es un desafío enorme para las autoridades ambientales. Al ser un animal solitario, nocturno y que se enrolla en una bola cuando se siente amenazado, es una presa fácil para cualquiera que lo encuentre. A diferencia de otros animales que pueden huir o defenderse, el pangolín confía en su coraza, una estrategia que funcionó durante millones de años pero que es inútil frente a un saco de arpillera. La pérdida de su hábitat debido a la deforestación también complica su supervivencia, reduciendo los espacios donde pueden alimentarse de hormigas y termitas, cumpliendo su rol vital de controladores naturales de insectos.