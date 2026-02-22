Therians: cuando la búsqueda de uno mismo lleva una cola y un hocico

La omnipresencia del animé, el cosplay y la iconografía kemono (animales antropomórficos) ha normalizado entre los jóvenes occidentales dos ideas cruciales: 1) la exploración lúdica o seria de identidades alternativas a través de la encarnación de un personaje, y 2) la profunda conexión emocional y estética con lo animal o lo no-humano. Cuando un adolescente en cualquier sitio de Argentina crece viendo series donde personajes se transforman en criaturas o donde la conexión con un animal define la esencia del héroe (Wolf’s Rain, Beastars), ese imaginario se vuelve parte de su acervo cultural disponible.