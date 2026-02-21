Secciones
Mirá el uno por uno de la victoria de San Martín frente a Almagro

El "Santo" logró un buen triunfo en su estreno como visitante en la Primera Nacional. Ferreyra y Borasi fueron los más destacados, en un contexto de muchos buenos rendimientos.

CUMPLE. Alan Cisnero tuvo otra buena actuación. CUMPLE. Alan Cisnero tuvo otra buena actuación. Matías Nápoli Escalero. Especial para LA GACETA.
Carlos Werner
Por Carlos Werner Hace 2 Hs

Por la segunda fecha de la Primera Nacional, San Martín venció 1 a 0 a Almagro, y tuvo varios puntos altos en el equipo.

Dario Sand (7)

Tuvo algunas buenas intervenciones. Con su experiencia manejó el ritmo del partido.

Nicolás Ferreyra (8)

Se mostró siempre firme, cerró a tiempo en algunas aproximaciones del rival. Con un cabezazo certero definió la historia. También fue impasable en el juego aéreo defensivo.

Ezequiel Parnisari (7)

Se mostró impecable en los duelos individuales y aportó su voz de mando. Anticipó varios intentos del “Tricolor” y mostró mucha seguridad en la salida.

Guillermo Rodríguez (7)

Se acopló perfectamente al bloque defensivo, formando un triángulo de seguridad junto a Ferreyra y Parnisari. Mostró mucha solidez en los cruces, estuvo atento a los relevos.

Víctor Salazar (7)

Clausuró por completo su sector, anulando cualquier intento de desborde por parte del local. Fue un cerrojo en la marca, y brindó serenidad en la salida y criterio para proyectarse cuando el equipo necesitaba aire.

Laureano Rodríguez (7)

Fue el motor incansable del medio. Con un gran despliegue físico, fue rueda de auxilio permanente para sus compañeros. Su ida y vuelta resultó clave para mantener el equilibrio y cortar el circuito de juego de Almagro..

Santiago Briñone (6)

Fue el termómetro en el círculo central. Además de su capacidad para el quite, se encargó del “trabajo sucio” y de los relevos.

Alan Cisnero (7)

Contribuyó con versatilidad y conducción. Cumplió con el rigor defensivo por la banda en la primera etapa y fue clave para encabezar las contras del “Santo” cuando el partido se abrió.

Matías García (-)

Encendió las alarmas de forma prematura. Solo pudo disputar 16 minutos antes de retirarse lesionado.

Benjamín Borasi (7)

Fue el mejor del primer tiempo, le puso la pelota en la cabeza a Ferreyra en el gol y estuvo al borde de generar otra asistencia en la jugada de la tijera de Pons.

Facundo Pons (6)

La pelota no le llegó demasiado. Su tijera pudo ser el gol de la fecha, pero la fortuna no estuvo de su lado.

Nicolás Castro (5)

No aportó claridad en la creación y solo intentó algún disparo desde lejos que se fue desviado.

Tiago Peñalba (-)

Se acopló rápido a la defensa, mostró mucha firmeza en el juego aéreo para desactivar los intentos de Almagro.

Diego Diellos (-)

Marcó presencia física en el área rival y chocó con los centrales para aguantar la pelota de espaldas, dándole oxígeno al equipo.

Gonzalo Rodríguez (-)

Aprovechó su velocidad y fue una amenaza constante para un Almagro que estaba obligado a adelantarse.

Jorge Juárez (-)

Entró con criterio y disciplina táctica. Tuvo una participación activa en los contragolpes y supo leer cuándo acelerar y cuándo frenar el juego.

Temas TucumánSan Miguel de TucumánPrimera NacionalSan Martín
