Hallaron el cuerpo de la nena que había desaparecido junto a su madre durante el temporal en Paraná

La trágica noticia se suma a la muerte de su madre, Patricia Mena, de 32 años, quien también fue arrastrada por la corriente el jueves pasado. Ambas habían caído al arroyo luego de que la casilla en la que vivían -situada en la intersección de Blas Parera y Brown- colapsara como consecuencia de las intensas lluvias y el desborde del cauce.