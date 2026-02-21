Hallaron el cuerpo de la nena que había desaparecido junto a su madre durante el temporal en Paraná

El cuerpo de Kiara Barrios, la niña que había desaparecido durante el fuerte temporal registrado la semana pasada en Paraná, fue encontrado este sábado a pocas cuadras de la precaria vivienda donde residía con su familia.
De acuerdo con lo informado por las autoridades, los rescatistas localizaron el cadáver de la menor en la desembocadura del arroyo Colorado, en el sector del balneario Thompson, tras casi tres días de intensa búsqueda.
La trágica noticia se suma a la muerte de su madre, Patricia Mena, de 32 años, quien también fue arrastrada por la corriente el jueves pasado. Ambas habían caído al arroyo luego de que la casilla en la que vivían -situada en la intersección de Blas Parera y Brown- colapsara como consecuencia de las intensas lluvias y el desborde del cauce.
El cuerpo de Mena fue hallado ese mismo día, a unos 400 metros del domicilio familiar, mientras continuaban las tareas para dar con el paradero de la niña. En tanto, otros tres integrantes de la familia lograron ponerse a salvo.
Del operativo participaron equipos de Defensa Civil, buzos tácticos, bomberos, efectivos policiales y vecinos del barrio, quienes trabajaron de manera coordinada en la zona afectada por el temporal.