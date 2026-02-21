Cartas de lectores: Justicia para los jóvenes: rehabilitación, no castigo

La baja de imputabilidad de 14 años me preocupa mucho. Es un tema complejo, pero creo que es fundamental que, si se aprueba, se garantice que los menores no sean tratados como adultos en el sistema penal. No deberían estar en cárceles comunes compartiendo espacio con personas mayores, con delitos más graves. Eso sería un error. Deberían tener un sistema separado con enfoque en la rehabilitación y la reinserción social. Necesitan educación, apoyo psicológico y oportunidades para cambiar su camino. No podemos etiquetarlos como delincuentes y olvidarlos. Es un momento crítico de su vida y debemos ayudarlos a encontrar un camino positivo. La justicia debe ser efectiva pero también debe ser justa y humana. No debemos sacrificar la dignidad de un menor por un castigo ejemplar. Es un tema que requiere mucha reflexión y responsabilidad. Me preocupa que, si no se toman las medidas adecuadas, éstos jóvenes terminen siendo parte de un círculo vicioso de violencia y delincuencia. La sociedad debe entender que la rehabilitación es La clave para prevenir futuros delitos. No se trata de ser blandos, sino de ser inteligentes y humanos. Necesitamos programas de prevención, educación y apoyo para que estos jóvenes tengan una oportunidad real de cambiar. No podemos dejar que la situación se descontrole. Es un tema que nos afecta a todos y debemos abordarlo con seriedad y compasión.