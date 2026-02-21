Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: Justicia para los jóvenes: rehabilitación, no castigo
Hace 1 Hs

La baja de imputabilidad de 14 años me preocupa mucho. Es un tema complejo, pero creo que es fundamental que, si se aprueba, se garantice que los menores no sean tratados como adultos en el sistema penal. No deberían estar en cárceles comunes compartiendo espacio con personas mayores, con delitos más graves. Eso sería un error. Deberían tener un sistema separado con enfoque en la rehabilitación y la reinserción social. Necesitan educación, apoyo psicológico y oportunidades para cambiar su camino. No podemos etiquetarlos como delincuentes y olvidarlos. Es un momento crítico de su vida y debemos ayudarlos a encontrar un camino positivo. La justicia debe ser efectiva pero también debe ser justa y humana. No debemos sacrificar la dignidad de un menor por un castigo ejemplar. Es un tema que requiere mucha reflexión y responsabilidad. Me preocupa que, si no se toman las medidas adecuadas, éstos jóvenes terminen siendo parte de un círculo vicioso de violencia y delincuencia. La sociedad debe entender que la rehabilitación es La clave para prevenir futuros delitos. No se trata de ser blandos, sino de ser inteligentes y humanos. Necesitamos programas de prevención, educación y apoyo para que estos jóvenes tengan una oportunidad real de cambiar. No podemos dejar que la situación se descontrole. Es un tema que nos afecta a todos y debemos abordarlo con seriedad y compasión.

Rodolfo Ruarte                                                                           

Las Heras 516 - S. M. de Tucumán

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Qué pregunta tenés sobre la Reforma Laboral que se aprobó en Diputados?
1

¿Qué pregunta tenés sobre la Reforma Laboral que se aprobó en Diputados?

Sí, tus hijos miran porno y este es el efecto que causa en sus cerebros
2

Sí, tus hijos miran porno y este es el efecto que causa en sus cerebros

Por qué Paco Puga elige uvas tucumanas para sus vinos reconocidos a nivel mundial
3

Por qué "Paco" Puga elige uvas tucumanas para sus vinos reconocidos a nivel mundial

4

El carnaval como norte para la industria turística

5

Cartas de lectores: Paro, disenso y representación: una reflexión

6

Cartas de lectores: ¿Mentalidad de subdesarrollo?

Más Noticias
El joven tucumano que estaba desaparecido en la Patagonia fue hallado con vida en Neuquén

El joven tucumano que estaba desaparecido en la Patagonia fue hallado con vida en Neuquén

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

El síntoma silencioso de la ELA que tuvo Eric Dane antes de recibir su diagnóstico

El síntoma silencioso de la ELA que tuvo Eric Dane antes de recibir su diagnóstico

Cáncer de colon: el síntoma clave que permite detectarlo a tiempo

Cáncer de colon: el síntoma clave que permite detectarlo a tiempo

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral

Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral

Mientras todo se dirima entre ganadores y perdedores, la Argentina seguirá funcionando en cámara lenta

Mientras todo se dirima entre ganadores y perdedores, la Argentina seguirá funcionando en cámara lenta

Comentarios