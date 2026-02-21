Cartas de lectores: Einstein y su legado

En la sección Pareceres del día domingo 15 se califica, con grandes titulares, a Marie Curie como “la madre de la física moderna” por sus descubrimientos sobre la relatividad, motivo por el cual fue galardonada (1903) con el premio Nobel de física, compartido con Pierre Curie y H. Bekquerel. No obstante, y sin ánimo de polemizar, consideramos que fue Albert Einstein su verdadero e indiscutible progenitor. No debemos olvidar, a propósito, que en el llamado “annus mirabilis” -1903- el mismo, con solo 26 años, publicó una serie de artículos científicos que sentaron las bases de los conocimientos tanto físicos como astronómicos contemporáneos. Mencionaremos, en primer lugar, el “Efecto fotoeléctrico”, piedra fundamental de la física cuántica, que está referido a la naturaleza de la luz, la cual se propaga en el espacio no solo en forma de ondas sino como partículas discontinuas de energía (fotones). En otro de sus trabajos demuestra que la luz no es instantánea (como hasta entonces se creía) sino que tiene una velocidad límite de 300.000 km/seg. y que tal velocidad constituye una constante universal (invariable). Y describió, a continuación, los extraños y dispares efectos que se producen en un objeto cuando éste se desplaza a velocidades extremas: el tiempo parece transcurrir con mayor lentitud en relación a un reloj en reposo, mientras que la longitud se acorta cada vez más. El tiempo y el espacio considerados hasta entonces inalterables, pasan ahora a ser relativos y dependen del lugar en que se encuentra ubicado el observador y de la velocidad a la que es sometido el móvil. Otro de sus reveladores artículos se refiere a la equivalencia entre masa y energía: “La masa de un cuerpo es una medida de su cantidad de energía”. Esta ley constituye uno de los pilares de la ciencia contemporánea, desde la cosmología hasta la física nuclear. Una década después Einstein da a conocer la Teoría de la Relatividad General que postula que todo cuerpo masivo provoca una depresión en el tejido del cosmos. Esta deformación del llamado espacio-tiempo produce una fuerza gravitatoria no solo de un planeta sino también de la luz que al curvarse ocasiona un fenómeno llamado Lente Gravitatoria... “Es difícil imaginarse el mundo como lo conocemos hoy sin la influencia de Einstein -dice Arthur Clarke-, desde el origen y la estructura del universo hasta los láser, GPS, DVD y microchips; desde la medicina nuclear hasta las cámaras digitales y las centrales de energía atómica. No pasa una década sin que se confirme una de sus predicciones o sin que la industria encuentre nuevas aplicaciones a sus ideas”. La ciencia pues, no tiene miedo de chocar contra el sentido común. La ciencia rompe despiadadamente los conceptos formados elevando así nuestros conocimientos a un grado superior.