Cartas de lectores: La Justicia ¿está muerta o dormida?

En un contexto en el que las personas están acostumbradas a ver cómo el sistema judicial fracasa, los representantes del pueblo velan por sus intereses personales, los delincuentes celebran la impunidad, y las víctimas indefensas (niños, jóvenes estudiantes, trabajadores, jubilados) viven el día a día envueltos en una lucha constante por la supervivencia; impacta el planeta como un meteorito, la publicación de la lista de involucrados en el caso de una de las mayores redes de tráfico infantil y de influencias de la historia: la lista de Jeffrey Epstein. Pongo en duda si será una casualidad que dicha bomba explote en un campo en el que parecería que la batalla ya fue ganada sin ser iniciada, en un escenario en el que muchos de los habitantes -aplastados por la permanente sensación de injusticia- tendrían ya su bandera de esperanza izada a media asta; o bien, si será una causalidad, que impulse la reacción de los pueblos del mundo, para que unan sus fuerzas y alcen sus voces al unísono en un reclamo universal de justicia por las atrocidades cometidas por personas que ultrajaron el poder y manosearon la confianza de la gente. Casualidad o causalidad, depende de la conciencia de cada uno. Ojalá, tantas niñas secuestradas, abusadas, asesinadas, sacrificadas en rituales satánicos, y devoradas por los depredadores del poder, no queden en el pasado como un capítulo oscuro más en la historia de la humanidad. Ojalá todas las inocentes vidas que se perdieron en esa isla, puedan ser defendidas por los que quedamos en la tierra, sea a través de nuestra palabra y/o de nuestras oraciones...con la inagotable esperanza de que la justicia, a su paso, va a llegar.