Otro problema para el castigado Camino del Perú

Hay sectores de la ciudad que parecen acumular todos los problemas posibles. Uno de ellos es el Camino del Perú, específicamente en el tramo que va desde la intersección con Italia-Frías Silva (a la altura de la Sociedad Rural de Tucumán) a la plazoleta San Cayetano, en la zona conocida como la Curva de los Vega.
A los padecimientos habituales en estas últimas semanas se suma un problema grave: una enorme pérdida de agua genera una especie de río que corre sobre la mano oeste de la ruta. El paso del agua, sumado al intensísimo tránsito que caracteriza la zona, está destruyendo el ya deteriorado pavimento.
En pocos días se han formado surcos profundos que amenazan con destruir las cubiertas de los vehículos. Además. el agua oculta pozos que pueden causar la caída de un motociclista o de un ciclista. A eso hay que sumar los problemas que padecen los peatones para cruzar sin mojarse.
Hay un detalle que no es menor: este problema ocurre justo frente a la escuela Justiniano Frías. Se trata de un establecimiento al que acuden miles de chicos de San Miguel de Tucumán y de Yerba Buena que en menos de dos semanas regresarán a sus aulas ¿Será posible solucionar este inconveniente antes de que eso ocurra? Hoy es una incógnita.
En una provincia en la que en buena parte del año falta el agua, es doloroso observar cómo se desperdician miles de litros día tras día. Sin dudas, la urgencia debe estar puesta en arreglar la pérdida. Pero además es importante recuperar rápidamente el pavimento.
Este sector está al borde del colapso. Por allí circulan a diario camiones de gran porte, colectivos urbanos, autos, camionetas, motos, bicicletas y carros. Es decir, convive el tránsito de una ruta con el de la ciudad. Y el camino ya no da a basto. El crecimiento urbanísitico (con industrias, colegios, countries, barrios, asentamientos, comercios y locales gastronómicos) demanda una ampliación de la calzada. Y, además, obras para canalizar el agua, mejorar la iluminación, rotondas y semáforos para ordenar una circulación que se ha vuelto caótica.
Como ocurre con otras zonas del Gran Tucumán, el gran problema del Camino del Perú es que es de todos, pero de nadie. Atraviesa tres municipios y una comuna: capital, Yerba Buena, Tafí Viejo y Cebil Redondo. Como es una ruta provincial (la 315) depende de la Dirección Provincial de Vialidad. Pero da la impresión de que no hay quién se haga cargo. En el medio, los únicos perjudicados terminan siendo los vecinos y los transeúntes circunstanciales. Creemos que ha llegado el momento de buscar una solución de fondo para una zona que crece cada vez más y que necesita una infraestructura acorde a ese desarrollo.