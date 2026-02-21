Otro problema para el castigado Camino del Perú

Como ocurre con otras zonas del Gran Tucumán, el gran problema del Camino del Perú es que es de todos, pero de nadie. Atraviesa tres municipios y una comuna: capital, Yerba Buena, Tafí Viejo y Cebil Redondo. Como es una ruta provincial (la 315) depende de la Dirección Provincial de Vialidad. Pero da la impresión de que no hay quién se haga cargo. En el medio, los únicos perjudicados terminan siendo los vecinos y los transeúntes circunstanciales. Creemos que ha llegado el momento de buscar una solución de fondo para una zona que crece cada vez más y que necesita una infraestructura acorde a ese desarrollo.