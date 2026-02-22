Secciones
Qué santos se recuerdan este 22 de febrero

Es una fecha especial para quienes llevan el nombre Pedro, en honor al apóstol.

El santoral del 22 de febrero tiene como figura central una de las celebraciones más significativas del calendario litúrgico: la Cátedra de San Pedro, una festividad que destaca la misión y autoridad del apóstol Pedro dentro de la Iglesia Católica.

Cada 22 de febrero, los fieles recuerdan especialmente el papel de Pedro como primer obispo de Roma y símbolo de unidad de la Iglesia.

San Pedro Apóstol y la fiesta de la Cátedra

La celebración de la Cátedra de San Pedro no conmemora un hecho puntual de su vida, sino su autoridad como pastor universal. La palabra “cátedra” hace referencia al asiento desde donde el obispo enseña, símbolo de su misión de guiar y transmitir la fe.

San Pedro, uno de los doce apóstoles de Jesús, es considerado por la tradición católica como el primer Papa. Según los Evangelios, Cristo le confió la misión de ser la “piedra” sobre la cual edificaría su Iglesia.

La festividad tiene raíces antiguas y ya era celebrada en Roma desde los primeros siglos del cristianismo.

La Cátedra en el Vaticano

En la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, se conserva una obra monumental que simboliza esta misión apostólica: la Cátedra de San Pedro, diseñada por Gian Lorenzo Bernini en el siglo XVII. Allí, una estructura escultórica envuelve una antigua silla de madera que la tradición asocia al apóstol.

La celebración del 22 de febrero invita a reflexionar sobre la unidad de la Iglesia y el rol del Papa como sucesor de Pedro.

¿Quiénes celebran su onomástico?

Aunque el 22 de febrero no se centra en un santo distinto, es una fecha especial para quienes llevan el nombre Pedro, en honor al apóstol.

El santoral recuerda así una de las figuras más influyentes del cristianismo y refuerza el significado espiritual de su legado a lo largo de los siglos.

