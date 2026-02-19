Tarucas ajustó detalles y recibió la visita de Leo Gravano antes del debut ante Selknam

Gravano siguió atentamente cada ejercicio y luego explicó el contexto que atraviesa su visita. “Siempre estamos en contacto. Me interesa saber lo que hacen, cómo laburan y qué planifican. Está bueno ver cuál es la idea de juego, qué quieren lograr y cómo lo van corrigiendo”, explicó. También dejó un mensaje estructural para el rugby tucumano. “Es muy importante que exista una franquicia como Tarucas; es lo más cerca que hay del seleccionado tucumano. Como era el seleccionado en nuestra época, es Tarucas hoy”, afirmó.