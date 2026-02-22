Qué es el Ho’oponopono y por qué millones repiten cuatro frases para cambiar su vida

El Ho’oponopono es una práctica ancestral de origen hawaiano que propone algo tan simple como profundo: asumir la responsabilidad total por lo que vivimos para poder transformarlo. Su nombre significa, literalmente, “corregir un error” o “hacer lo correcto”. Pero no se trata de culpa. Se trata de conciencia.
¿De dónde viene?
El Ho’oponopono nace en la tradición espiritual de Hawai. Durante siglos fue un ritual comunitario guiado por un líder o sanador, destinado a resolver conflictos dentro de las familias. En el siglo XX, la maestra hawaiana Morrnah Nalamaku Simeona adaptó la práctica al mundo moderno y la convirtió en un método individual de autosanación. Más tarde, el psicólogo Ihaleakala Hew Len la difundió internacionalmente al afirmar que había ayudado a sanar a pacientes psiquiátricos trabajando únicamente en sí mismo.
¿En qué consiste?
La base del Ho’oponopono es una idea potente: todo lo que aparece en nuestra vida está, de algún modo, conectado con memorias o creencias internas. Si limpiamos esas memorias, cambia nuestra experiencia.
La práctica se resume en cuatro frases:
Lo siento
Perdóname
Gracias
Te amo
Estas palabras no se dirigen necesariamente a otra persona. Se dirigen a la parte interna que generó el conflicto, al recuerdo, a la emoción. Es un acto de responsabilidad emocional.
No es magia. Es un ejercicio mental y espiritual que busca desactivar resentimientos, culpas, miedos y patrones repetitivos.
¿Cómo empezar a practicarlo?
Si querés probar, no necesitas ningún ritual complejo. Empezá así:
Detectá el conflicto. Puede ser una discusión, una preocupación económica, una angustia persistente.
Asumí responsabilidad. No significa que seas culpable, sino que podés trabajar en tu reacción.
Repetí las cuatro frases. En voz alta o mentalmente, varias veces. Hacelo con intención.
Soltá el resultado. No intentes forzar un cambio inmediato. El enfoque está en tu interior.
Podés practicarlo cinco minutos al día o cada vez que sientas tensión. La clave es la constancia.
¿Funciona?
No hay consenso científico sólido que respalde sus efectos terapéuticos. Sin embargo, muchas personas lo utilizan como herramienta de introspección y regulación emocional. Desde una mirada psicológica, repetir frases de perdón y gratitud puede ayudar a reducir el estrés y cambiar el diálogo interno.
Ahora bien: no reemplaza tratamientos médicos ni psicológicos. Si estás atravesando una situación compleja, buscá ayuda profesional.
Más allá de la técnica
El Ho’oponopono no promete riqueza instantánea ni soluciones mágicas. Lo que propone es algo más exigente: dejar de mirar afuera como único responsable de lo que nos pasa.
Y eso no es cómodo. Pero es poderoso.
Si decidís practicarlo, hacelo con disciplina y espíritu crítico. Probalo durante un mes. Observá cambios en tu forma de reaccionar. Medí resultados reales, no expectativas idealizadas.
Al final, más que una fórmula espiritual, el Ho’oponopono es una invitación a hacerte cargo de tu mundo interno. Y ese trabajo —si se hace en serio— siempre transforma algo.