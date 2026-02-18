Agenda de TV: Inter y Atlético Madrid inician su camino en los playoffs de la Champions League

OTRA VEZ. Lautato Martínez lidera a un Inter que buscará de nuevo llegar a la final del torneo más importante de Europa. FOTO TOMADA DE X.COM/INTER_ES
Champions League
14.45: Qarabag-Newcastle (Disney +)
17: Olympiacos-Bayer Leverkusen (ESPN 3)
17: Bodo/Glimt-Inter (ESPN 2)
17: Brugge-Atlético Madrid (ESPN)
La Liga
16: Levante-Villarreal (DSports +)
Serie A
16.30: Milan-Como (Disney +)
Reserva LPF
17: Lanús-Estudiantes (RC) (LPF Play)
17: Belgrano-Huracán (LPF Play)
17: San Martín (SJ)-Independiente (LPF Play)
17: Estudiantes-Platense (LPF Play)
17: Sarmiento-Atlético Tucumán (LPF Play)
17: Colón-Quilmes (LPF Play)
20: River-Gimnasia (M) (LPF Play)
Premier League
17: Wolverhampton-Arsenal (Disney +)
Copa Libertadores
19: O’Higgins-Bahia (Fox Sports)
21: Barcelona-Argentinos Juniors (Fox Sports)
21.30: Nacional Potosí-Botafogo (Fox Sports 2)
