Agenda de TV: Inter y Atlético Madrid inician su camino en los playoffs de la Champions League

Los italianos visitarán a Bodo/Glimt y los madrileños a Brugge en Bélgica.

OTRA VEZ. Lautato Martínez lidera a un Inter que buscará de nuevo llegar a la final del torneo más importante de Europa. OTRA VEZ. Lautato Martínez lidera a un Inter que buscará de nuevo llegar a la final del torneo más importante de Europa. FOTO TOMADA DE X.COM/INTER_ES
Hace 1 Hs

Champions League

14.45: Qarabag-Newcastle (Disney +)

17: Olympiacos-Bayer Leverkusen (ESPN 3)

17: Bodo/Glimt-Inter (ESPN 2)

17: Brugge-Atlético Madrid (ESPN)

La Liga

16: Levante-Villarreal (DSports +)

Serie A

16.30: Milan-Como (Disney +)

Reserva LPF

17: Lanús-Estudiantes (RC) (LPF Play)

17: Belgrano-Huracán (LPF Play)

17: San Martín (SJ)-Independiente (LPF Play)

17: Estudiantes-Platense (LPF Play)

17: Sarmiento-Atlético Tucumán (LPF Play)

17: Colón-Quilmes (LPF Play)

20: River-Gimnasia (M) (LPF Play)

Premier League

17: Wolverhampton-Arsenal (Disney +)

Copa Libertadores

19: O’Higgins-Bahia (Fox Sports)

21: Barcelona-Argentinos Juniors (Fox Sports)

21.30: Nacional Potosí-Botafogo (Fox Sports 2)

