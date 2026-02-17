Cartas de lectores: Reforma laboral

Trascendidos periodísticos consideran que la Reforma Laboral enviada por Milei al Senado es una condición excluyente para materializar el Acuerdo Comercial con Estados Unidos. Opiniones de congresistas, y organizaciones gremiales advierten la debilidad de LLA en el Senado, porque cuenta con tan solo 20 bancas propias, por lo tanto para lograr la media sanción de la reforma debió recurrir a maniobras, compra de voluntades, retención de transferencias, falsas reducciones impositivas etc. La mesa política del gobierno, aprovechando la ignorancia y las debilidades de traidores y dialoguistas, recurrió a maniobras de distracción, e insinuaciones monetarias, para confundirlos: a los mandatarios de provincias, los amenazó con bajar impuestos coparticipables, conociendo que algunos, no leyeron la Constitución Nacional, sometiéndolos y obligándolos a apoyar una reforma, que les quita derechos a los trabajadores, y elimina los sindicatos; en el Senado compró 22 votos sacrificando parte del ajuste, a jubilados, discapacitados, e incluso utilizando la emisión monetaria etc. La gestión en el sector sindical no fue difícil, porque el triunviro sindical, coaccionado por ex miembros de la CGT, hoy dialoguistas, fueron los que desactivaron el paro nacional, e impulsaron una movilización light, que pasó desapercibida, por la fuerte presencia de los jubilados, los estudiantes, los familiares de discapacitados etc. Cuando todo parecía perdido, la soberbia de Sturzenegger desencadenó una fuerte reacción popular, que podría devolver el proyecto al Senado y frustrar el intento de entregar las reservas naturales de los argentinos, al imperio. La media sanción salió, pero expuso la debilidad legislativa de Milei, porque comprar más votos de los que tiene, con seguridad encendió las alarmas del imperio protector, que seguramente se profundizará ante la segura judicialización de la Reforma Laboral, que a juicio del presidente de la CSJN, Horacio Rosatti (LA GACETA, 14/12/25) podría llevar años resolverlo, porque las violaciones también alcanzan al artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que es claro y terminante en todo lo concerniente a los derechos del trabajador. En resumen, la ignorancia crónica de Milei, presionada por la nefasta influencia de Caputo y Sturzenegger, podrían transformar a la Reforma Laboral en la enésima victoria pírrica del Presidente, (“Victoria Pírrica”, LA GACETA, 1/10/24).