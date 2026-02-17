Cartas de lectores: un futuro incierto

La baja natalidad en Argentina es un tema que me hace reflexionar sobre el futuro del país. Es como si es tuviéramos ante un espejo que nos muestra una realidad que no queremos ver. La disminución de alumnos en las escuelas es un síntoma de algo más profundo, algo que tiene que ver con la incertidumbre y la falta de perspectivas. Me pregunto qué podemos hacer para revertir esta tendencia. Qué podemos ofrecer a las nuevas generaciones para que quieran quedarse y construir un futuro aquí. La educación, la vivienda, el trabajo, son todos factores que influyen en la decisión de tener hijos. Es un tema que me toca la fibra, porque habla de la esperanza y la ilusión de un país. Me imagino a los jóvenes de hoy, con sus sueños y proyectos, y me pregunto si tendrán las oportunidades que necesitan para hacerlos realidad. Pero también es cierto que la decisión de tener hijos es personal y compleja.