El impacto del ascenso de Tucumán Central

Apenas consumado el ascenso de Tucumán Central al Federal A, la emoción del festejo dejó paso a una certeza más profunda que trasciende el resultado deportivo. Lo que ocurrió en la cancha no fue solo una victoria: fue la confirmación de que, aun en contextos adversos, el fútbol del interior conserva una fuerza social capaz de movilizar barrios, familias e historias enteras alrededor de una camiseta. En tiempos donde la agenda suele concentrarse en las grandes ligas y en las cifras millonarias, el logro de un club tucumano vuelve a poner en escena una pregunta incómoda: cuánto valor real le damos, como sociedad, a nuestros propios espacios de pertenencia.