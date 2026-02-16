La temporada turfística toma vuelo con el regreso del campeón

Así, en esta segunda reunión del año, el hipódromo tucumano empezará a perfilar a sus protagonistas de la temporada. Entre la confirmación de los consagrados y la aparición de nuevos nombres, la arena volverá a ser escenario de ambiciones grandes. Y cuando el partidor del especial se abra, todas las miradas volverán a posarse sobre Suffok, el campeón que quiere que 2026 sea una continuidad de su reinado.