La temporada turfística toma vuelo con el regreso del campeón

La temporada ya está en marcha, pero el domingo el hipódromo tucumano vivirá su primera gran cita del año. En la segunda reunión de 2026, el foco estará puesto en el regreso del campeón. Suffok, elegido “Mejor Caballo Adulto del NOA” en 2025, iniciará oficialmente la defensa de su reinado en el especial sobre 1.500 metros que promete ser el plato fuerte de la jornada.
El zaino de la caballeriza “L.C.J.” supo adueñarse de las pruebas más importantes del calendario pasado. Ganó el Gran Premio “Batalla de Tucumán” y los clásicos “Aniversario de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán” y “Carlos Pellegrini”, consolidando una campaña de alto nivel que lo llevó a la cima del ranking regional. Ahora, con la expectativa renovada, buscará reafirmar su jerarquía desde el inicio.
Presentado por Lázaro Noguera Assad y nuevamente conducido por el experimentado Facundo “Tatú” Morán, Suffok dejó señales alentadoras en la previa. En su último ejercicio pasó 1.400 metros en 1’27”4/5, desplazándose con solvencia, largo de acción y sin que su jinete lo exigiera a fondo. Fue un trabajo que confirmó su buen momento físico y que alimentó la ilusión de su entorno.
La carrera, sin embargo, no será un trámite. Bequepingo se presenta como un adversario de respeto, mientras que el santiagueño Gardelito intentará imponer su presencia visitante desde la misma largada. También estarán Golden Warrior, Il Felino, Pure Dabster, Step To Glory, Trendic Topic y Zinzan Brooke, un grupo compacto y competitivo que obligará al campeón a mostrar su mejor versión en una distancia que combina resistencia y velocidad sostenida.
La nueva generación
La jornada tendrá además un capítulo especial con el debut de la nueva generación. Sobre 700 metros, una potranca y diez potrillos saldrán a escena para empezar a escribir su historia. Holly será la única hembra del lote y enfrentará a Aire y Mar, Aspero, Envidiado Time, Immanuel, Nurburgring, Pneurus, Puerto Magno, Purito, Purple King y Truman Capote. En este tipo de pruebas, la precocidad y la salida limpia de los partidores suelen marcar diferencias decisivas.
El programa se completa con un interesante abanico de competencias en distintas distancias. En los 1.300 metros habrá cuatro carreras con nutridos grupos de anotados; también se disputarán pruebas sobre 1.200 y 1.400 metros, además de un atractivo sprint de 800 metros que promete un desenlace vibrante.
Así, en esta segunda reunión del año, el hipódromo tucumano empezará a perfilar a sus protagonistas de la temporada. Entre la confirmación de los consagrados y la aparición de nuevos nombres, la arena volverá a ser escenario de ambiciones grandes. Y cuando el partidor del especial se abra, todas las miradas volverán a posarse sobre Suffok, el campeón que quiere que 2026 sea una continuidad de su reinado.
Los anotados en las otras competencias son los siguientes:
1.300 metros: Altruismo, Count The Gold, Don Piper, El Taiger, Googler, Nottambulo, Solidus, Soy Nicholas y Stavros Dream.
1.300 metros: Apostólico Frank, Chica De Blanco, Dialecto, Don Chipion, Ever More, Fulgente, Glaniador, Hi Bunny, Isla Bonita, Light Black, Supremo Prize, Talento Embrujado, Tierno De Alma y Wernicke.
1.300 metros: Amiguito Ecuatoriano, Bertho, Buenos Muchachos, Island Of Luck, Mundo Daniel, Smoking Black, Sol Por Norma, Tailgate, Talento Divino y Un Terremoto.
1.300 metros: Army Of Me, Blessed Again, Bouza, Cashisking, Cornell, Curioso Militar, French Lover, Furioso Life, Humor Amigo, Montesquieu, Q Jote, Radio Waves y Taty Boone.
1.200 metros: Candy Gato, Distinto Rig, Euro Spring, Evros Tama, Fugitive Boone, Gran Rex, Indio Electric, Long View y Norteño For Sale.
1.400 metros: Caro Amici, Domna, Duplexer, El Moonwalk, Lucky Shadow, No Mercy - Sde, Seeking Money y Select Boy.
1.200 metros: Carta Escondida, Check Double, Ella Dice, Galana In Love, Grand Lucre, Piu Rimout, Seguila A Full y Waterlight
800 metros: El Etiquetado, Emperor Jack, Exterminador Ride, Fumikomi, Grand Caro, Nacho Sun Prize y Vecner.