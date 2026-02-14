Zulma Faiad sufrió un grave accidente doméstico y permanece internada con cuatro costillas rotas

La internación también reavivó la compleja trama familiar de la actriz. Mientras Eleonora es su sostén incondicional, Zulma mantiene un distanciamiento de cinco años con su otra hija, Daniela, tras una disputa por la herencia de Daniel Guerrero. "No puedo odiar a mi hija, pero necesito un blanqueo. Quiero ver a mis nietos", había expresado Faiad recientemente, al marcar el contraste entre su soledad familiar y el apoyo que recibe hoy en la clínica.