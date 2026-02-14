Secciones
Zulma Faiad sufrió un grave accidente doméstico y permanece internada con cuatro costillas rotas

Su hija Eleonora, con quien mantiene un vínculo estrecho, es quien lidera los cuidados médicos junto al equipo profesional.

Zulma Faiad sufrió un accidente en su casa. Zulma Faiad sufrió un accidente en su casa.
Hace 2 Hs

La icónica actriz Zulma Faiad, de 81 años, atraviesa un delicado momento de salud tras haber protagonizado una fuerte caída en la escalera de su casa. El accidente, ocurrido por la falta de iluminación en el ambiente, terminó con la actriz internada de urgencia en la Clínica Zabala de Belgrano.

A través de sus redes sociales, "La Lechuguita" relató con crudeza el episodio. "Perdí el equilibrio y golpeé mi pecho contra la baranda del descanso. No podía respirar y el dolor era insoportable", detalló

El primer diagnóstico confirmó la fractura de cuatro costillas, aunque los médicos realizaron estudios complementarios de radiografía y tomografía para descartar lesiones en una quinta costilla y en la cadera.

Actualmente, Faiad se encuentra sedada para mitigar el dolor y bajo estricta observación. En este difícil trance, la actriz está acompañada por su hija Eleonora -quien gestionó el traslado en ambulancia y los trámites de internación- y por su íntima amiga, Carmen Barbieri, quien se acercó a la clínica para brindarle apoyo.

Pese a la gravedad de la situación, Zulma mostró su fortaleza característica al publicar un mensaje por el Día de los Enamorados apenas una hora después de informar su accidente. "Abrazo y besotes a aquellos que son amorosamente empáticos con el otro", escribió al buscar llevar tranquilidad a sus seguidores.

La internación también reavivó la compleja trama familiar de la actriz. Mientras Eleonora es su sostén incondicional, Zulma mantiene un distanciamiento de cinco años con su otra hija, Daniela, tras una disputa por la herencia de Daniel Guerrero. "No puedo odiar a mi hija, pero necesito un blanqueo. Quiero ver a mis nietos", había expresado Faiad recientemente, al marcar el contraste entre su soledad familiar y el apoyo que recibe hoy en la clínica.

