Santiago del Estero: investigan un presunto caso de abuso intrafamiliar tras el embarazo de una adolescente

Un caso de abuso sexual y encubrimiento sacude a la localidad de Herrera, en el departamento Avellaneda, en Santiago del Estero. La investigación es encabezada por la fiscal de Añatuya, Alejandra Sobrero, y ya derivó en la detención de la madre de la víctima, mientras que el principal acusado permanece fuera de la provincia.
De acuerdo a lo informado por el portal El Liberal, de esa ciudad, el caso salió a la luz tras el nacimiento en 2024, de una beba hija de una adolescente de 17 años. La joven habría sido víctima de abusos por parte de su padrastro desde que tenía 9 años. Según la denuncia, los primeros hechos consistieron en tocamientos, y a partir de los 14 años el acusado habría comenzado a someterla a abusos con acceso carnal, situación que se habría prolongado durante años.
La causa también apunta contra la madre de la menor, hoy de 44 años, a quien se investiga por una presunta complicidad. Siempre según la acusación, la mujer habría estado al tanto de los hechos y no solo omitido denunciarlos, sino que además habría suministrado pastillas a su hija con la intención de interrumpir el embarazo.
Pese a esos intentos, la beba nació en 2024. En medio de versiones sobre supuestos novios inexistentes y un fuerte hermetismo familiar, la adolescente habría sido mantenida bajo estricto control para evitar que revelara lo sucedido.
Con el escándalo en aumento, la pareja se trasladó a la provincia de Buenos Aires, dejando a la joven sola en Herrera junto a su hija. Sin embargo, a fines de 2025, la madre regresó a la localidad con la aparente intención de llevarse a la niña. Esa situación encendió la alarma en la adolescente, quien temió por el destino de su hija y decidió acudir a la policía.
A pesar de presentar dificultades para expresarse, la joven logró exponer lo ocurrido. Los efectivos dieron intervención inmediata a la fiscal Alejandra Sobrero, quien activó el procedimiento judicial. Con autorización de la jueza Gladys Liliana Lami, se realizó un allanamiento en la vivienda familiar y se procedió a la detención de la mujer.
La imputada enfrenta cargos que podrían encuadrarse en figuras como encubrimiento o incluso participación necesaria en los abusos. En tanto, el padrastro continúa siendo buscado en territorio bonaerense.