Santiago del Estero: investigan un presunto caso de abuso intrafamiliar tras el embarazo de una adolescente

De acuerdo a lo informado por el portal El Liberal, de esa ciudad, el caso salió a la luz tras el nacimiento en 2024, de una beba hija de una adolescente de 17 años. La joven habría sido víctima de abusos por parte de su padrastro desde que tenía 9 años. Según la denuncia, los primeros hechos consistieron en tocamientos, y a partir de los 14 años el acusado habría comenzado a someterla a abusos con acceso carnal, situación que se habría prolongado durante años.