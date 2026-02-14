Muerte en El Sifón: trágico final de un raid delictivo

Todo comenzó en el Hospital Avellaneda. Pasada la medianoche del jueves, Joaquín Alejandro Romano (20) ingresó sin vida al centro asistencial. Había recibido un disparo por la espalda en circunstancias que hasta ese momento se desconocían.
Media hora antes, un vecino de Ecuador al 1.500 había llamado al 911 para informar que un joven estaba herido. En cuestión de minutos, el lugar se vio colmado de uniformados. Los primeros testimonios indicaban que el fallecido podría haber recibido el disparo después de cometer un asalto.
Personal de Homicidios, al mando de los comisarios Susana Montero y Miguel Carabajal, bajo la dirección del fiscal Carlos Sale, determinó que el sargento Gustavo Décima, con prestación de servicios en el Instituto Roca, podría estar involucrado en el caso.
La hija del uniformado declaró que minutos antes había sido abordada por tres jóvenes que intentaron robarle la moto en la que circulaba. Su padre, que presenció el hecho, salió en persecución de los sospechosos, quienes se llevaron un bolso que la víctima tenía consigo.
Disparos
La persecución terminó en Ecuador al 1.500. Décima les gritó que se detuvieran y, según su versión, uno de los sospechosos exhibió un arma de fuego. El efectivo realizó tres disparos, uno de los cuales impactó en Romano.
Esa versión no sólo fue confirmada por el tío del joven fallecido, sino que además habría señalado que su sobrino, junto con sus cómplices, había asaltado previamente a un chofer de Uber que transitaba por la zona.
Los investigadores localizaron al conductor y confirmaron ese relato. La víctima de ese robo denunció que los jóvenes les habían quitado la recaudación y su celular. También informó que el tío de Romano lo ayudó a encontrar la llave que los asaltantes arrojaron en la calle para que no los siguiera.
El fiscal, tras entrevistar a los protagonistas del hecho, ordenó la aprehensión de Gabriel Zamorano (19) y Mauricio Décima (18), quienes habrían participado del robo junto a Romano. Al sargento le informó que se había iniciado una investigación en su contra, aunque continuará el proceso en libertad.