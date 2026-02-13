Miedo a enamorarse: las claves de una psicóloga para construir relaciones saludables en San Valentín

En la antesala del Día de San Valentín, la psicóloga Carmina Varela analizó en una entrevista con Buen Día Verano, de LG Play, los desafíos emocionales que enfrentan hoy quienes buscan una relación estable. El eje de su diagnóstico fue claro: el miedo a sufrir se convirtió en una de las principales barreras para enamorarse.