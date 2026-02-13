Miedo a enamorarse: las claves de una psicóloga para construir relaciones saludables en San Valentín
En la antesala del Día de San Valentín, la psicóloga Carmina Varela analizó en una entrevista con Buen Día Verano, de LG Play, los desafíos emocionales que enfrentan hoy quienes buscan una relación estable. El eje de su diagnóstico fue claro: el miedo a sufrir se convirtió en una de las principales barreras para enamorarse.
“Hay tanto miedo a sufrir que la gente no se anima a enamorarse”, afirmó la especialista, al describir un fenómeno cada vez más frecuente en consulta. Según explicó, experiencias pasadas dolorosas, rupturas conflictivas o incluso la observación de fracasos ajenos generan una actitud defensiva que, si bien intenta proteger, termina aislando.
Miedo al sufrimiento y relaciones en la actualidad
Varela sostuvo que evitar el dolor es una reacción humana natural, pero cuando esa evitación domina las decisiones afectivas, limita la posibilidad de construir vínculos genuinos. Muchas personas, indicó, optan por relaciones superficiales o directamente evitan el compromiso para no exponerse emocionalmente.
Este escenario se ve amplificado por el contexto social actual, donde la inmediatez y la cultura del descarte también impactan en la manera de vincularse.
El impacto emocional de San Valentín
La llegada de San Valentín no es neutral para todos. Mientras algunas parejas celebran su vínculo, otras personas experimentan ansiedad, tristeza o sensación de fracaso.
Varela explicó que la presión social por “tener pareja” o por celebrar de determinada manera puede intensificar sentimientos de soledad. Para quienes atraviesan una ruptura reciente o no se sienten elegidos, la fecha puede convertirse en un recordatorio doloroso.
La herida de no sentirse elegido
Uno de los puntos más profundos que abordó la psicóloga fue la sensación de no ser elegido. Este sentimiento, señaló, impacta directamente en la autoestima y puede generar inseguridad crónica en el plano afectivo.
Según Varela, muchas veces esa percepción no responde a una falta real de valor personal, sino a heridas emocionales no resueltas. Trabajar esas experiencias es clave para poder abrirse a nuevas relaciones sin cargar con miedos del pasado.
Claves para construir relaciones saludables
Durante la entrevista en LG Play, la especialista compartió herramientas concretas para fomentar vínculos más sanos:
1. Comunicación honesta
Expresar necesidades, miedos y expectativas sin temor al juicio fortalece la confianza y previene conflictos acumulados.
2. Empatía y escucha activa
Comprender al otro desde su perspectiva crea un espacio de apoyo mutuo y reduce malentendidos.
3. Autoconocimiento y autoestima
Antes de amar a otro, es fundamental valorarse a uno mismo. Una autoestima sólida permite establecer límites saludables y evitar relaciones de dependencia.
4. Manejo realista de expectativas
Las idealizaciones románticas suelen conducir a frustraciones. Ninguna relación es perfecta y aceptar la imperfección es parte del crecimiento compartido.
Cómo atravesar el malestar emocional
Frente a fechas sensibles o momentos de angustia, Varela recomendó practicar la autocompasión, fortalecer los vínculos con amigos y familia, y evitar comparaciones constantes en redes sociales. Cada historia afectiva es única y no responde a un modelo universal.
Cuando el sufrimiento es persistente o abrumador, la especialista subrayó la importancia de buscar ayuda profesional. La terapia brinda herramientas para sanar traumas, mejorar la autoestima y desarrollar habilidades de comunicación que favorecen relaciones más equilibradas.
Un mensaje claro sobre el amor en tiempos actuales
El análisis de Carmina Varela en LG Play dejó un mensaje central: el miedo a sufrir no puede ser el eje que defina las decisiones afectivas. La vulnerabilidad, bien gestionada, no es debilidad sino condición necesaria para construir un amor auténtico y duradero.
En una sociedad donde el temor al dolor muchas veces paraliza, la invitación es clara: conocerse, comunicarse y animarse, aun sabiendo que amar siempre implica un riesgo.