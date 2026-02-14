Secciones
Mundo

Trump autoriza a cinco petroleras en Venezuela

Otorgan permisos de explotación

Donald Trump. Donald Trump.
Hace 4 Hs

WASHINGTON, Estados Unidos.- Dos licencias generales permiten desde ayer a cinco multinacionales petroleras reanudar operaciones en Venezuela sin sanciones, según una orden emitida por el gobierno de Estados Unidos.

Las beneficiarias son la estadounidense Chevron, la italiana Eni, la española Repsol y las británicas BP y Shell.

“Todas las transacciones” de esas compañías que tengan que ver con el sector petrolero venezolano quedan autorizadas, así como los contratos para “nuevas inversiones en el sector del petróleo y el gas” para todas las compañías interesadas en abrir negocios en el país sudamericano.

Estas dos nuevas licencias suponen un importante paso adelante en la total apertura del sector petrolero venezolano, sometido a sanciones de Estados Unidos desde 2019.

Con el derrocamiento el 3 de enero del presidente Nicolás Maduro, que fue sacado del país por fuerzas especiales estadounidenses, Washington anunció inmediatamente que solo iba a permitir las exportaciones de crudo del país sudamericano bajo su control directo.

Estados Unidos aplicaba ya desde diciembre un bloqueo a las exportaciones que Venezuela llevaba a cabo mediante “buques fantasma”, sometidos a sanciones.

Venezuela: aplazan la aprobación de la amnistía para disidentes

Venezuela: aplazan la aprobación de la amnistía para disidentes

El nuevo gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez se avino rápidamente a negociar con el presidente Donald Trump, y en especial con el secretario de Estado, Marco Rubio, que supervisa directamente la situación.

Las relaciones con Venezuela son “tan buenas como uno podría desear”, declaró de nuevo Trump ayer. Rodríguez está haciendo “un gran trabajo”, añadió.

Un futuro prometedor

Caracas aprobó una nueva ley de hidrocarburos que reforma sustancialmente las limitaciones a la inversión exterior, tras años de polémicas por contratos incumplidos, demandas ante instancias internacionales y restricciones a las multinacionales.

Chevron era la única compañía estadounidense que explotaba, aunque con dificultades, el crudo venezolano mediante una licencia de Estados Unidos para contratos muy específicos con la empresa nacional venezolana, PDVSA.

De LA GACETA al Helicoide: Gabriel Rivara, el argentino liberado en Venezuela

De LA GACETA al Helicoide: Gabriel Rivara, el argentino liberado en Venezuela

Estas dos nuevas licencias se unen a otras nuevas autorizaciones para comprar equipamiento e instalarlo en Venezuela, negociar contratos con puertos y aeropuertos, y otras medidas que facilitan la inversión en la industria, muy decaída.

Trump convocó a líderes del sector petrolero mundial tras la captura de Maduro, y pintó ante ellos un futuro prometedor, para animarlos a invertir de nuevo el país sudamericano.

Uno de los que expresó escepticismo ante el estado actual del sector petrolero venezolano fue el jefe de ExxonMobil, Darren Woods, que dijo que se necesitarían años antes de poder rentabilizar las inversiones. ExxonMobil no aparece en la lista de las cinco petroleras publicada ayer.

Las licencias que ha ido emitiendo el Departamento del Tesoro tienen características similares: se abren las inversiones y se permiten las transacciones con PDVSA y sus filiales, siempre y cuando las empresa se avengan a dirimir sus problemas ante la justicia estadounidense, no venezolana.

Estados Unidos suaviza restricciones sobre el petróleo de Venezuela

Estados Unidos suaviza restricciones sobre el petróleo de Venezuela

Además, todos los ingresos pasan por las cuentas bancarias que el Departamento del Tesoro ha abierto en Catar, una situación provisional, según el secretario de Estado.

A causa de los litigios pendientes que arrastra Caracas con numerosas empresas internacionales, cualquier dinero que pudiera llegar a cuentas bancarias en Estados Unidos podría haber sido bloqueado, refirió Rubio.

Temas Estados Unidos de AméricaVenezuelaDonald TrumpDelcy RodríguezMarco Rubio
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Encuentro de cañeros para la definición de un trabajo conjunto
1

Encuentro de cañeros para la definición de un trabajo conjunto

Las heladas en Florida dejaron resultados calamitosos para los productores
2

Las heladas en Florida dejaron resultados calamitosos para los productores

Balance positivo: el año cerró con un registro de exportaciones en alza
3

Balance positivo: el año cerró con un registro de exportaciones en alza

4

Cambios clave para el control de la Mosca de la Fruta

Día de las Legumbres, según la FAO
5

Día de las Legumbres, según la FAO

Fecha pautada para la Jornada Nacional del Agro
6

Fecha pautada para la Jornada Nacional del Agro

Más Noticias
Casación rechazó el pedido de Cristina Kirchner y mantuvo las restricciones de su prisión domiciliaria

Casación rechazó el pedido de Cristina Kirchner y mantuvo las restricciones de su prisión domiciliaria

Aumenta el agua en Tucumán: Caponio justificó la suba y afirmó que “todo lo recaudado vuelve en obras”

Aumenta el agua en Tucumán: Caponio justificó la suba y afirmó que “todo lo recaudado vuelve en obras”

Si tuviste estas enfermedades, evitá la palta: los riesgos que pocos conocen

Si tuviste estas enfermedades, evitá la palta: los riesgos que pocos conocen

Identificaron al autor del crimen del joven en El Sifón: es un policía que habría defendido a su hija en un asalto

Identificaron al autor del crimen del joven en "El Sifón": es un policía que habría defendido a su hija en un asalto

¿Por qué hace 40 años que no viene un Papa al país? La historia del único pontífice que visitó la Argentina y el posible desembarco de León XIV

¿Por qué hace 40 años que no viene un Papa al país? La historia del único pontífice que visitó la Argentina y el posible desembarco de León XIV

Un viernes con tormentas y calor extremo: qué provincias están bajo alerta amarilla

Un viernes con tormentas y calor extremo: qué provincias están bajo alerta amarilla

En la previa del fin de semana largo, suspenden un vuelo de Tucumán a Buenos Aires por la lluvia

En la previa del fin de semana largo, suspenden un vuelo de Tucumán a Buenos Aires por la lluvia

Apoyo mayoritario de los diputados tucumanos al nuevo Régimen Penal Juvenil

Apoyo mayoritario de los diputados tucumanos al nuevo Régimen Penal Juvenil

Comentarios