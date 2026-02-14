Secciones
Cartas de lectores: La IA en las escuelas
La lA en las escuelas es un tema que da para mucho. Por un lado, es innegable que la lA pueda ser una herramienta poderosa para personalizar el aprendizaje, ofrecer recursos interactivos y ayudar a los docentes con tareas administrativas. Esto podría liberar tiempo para que los profesores se enfoquen más en la enseñanza personalizada y desarrollo de habilidades blandas, que son claves para el futuro de los estudiantes. Pero, por otro lado, hay preocupaciones válidas sobre la dependencia, la privacidad de los datos de los estudiantes y la posible brecha digital entre aquellos que tienen acceso a estas tecnologías y aquellos que no. Además, está el debate sobre si la IA podría reemplazar ciertas habilidades que se consideran fundamentales, como la escritura a mano, el cálculo mental y el pensamiento crítico. También está la cuestión de la equidad y el acceso. No todos los estudiantes tienen la misma oportunidad de interactuar con tecnologías avanzadas, lo que podría exacerbar desigualdades. Y luego está el tema de la preparación de los docentes, si están recibiendo La formación necesaria para integrar estas herramientas de manera efectiva en el aula.

Rodolfo Ruarte                                                                  

Las Heras 516 - S.M. de Tucumán

