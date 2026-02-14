Cartas de lectores: Somos buenos y rápidos

Siempre somos muy buenos y rápidos para adoptar influencias, palabras o juegos que vienen de Hollywood, sin reparar en que pueden ser dañinos para una ciudadanía que debe ser decente y bien educada. Lástima que a muchos solo interesa es que la nueva moda sirva para la diversión y la farándula. En estos momentos, gobernados por un personaje inculto e indiferente a todo lo que conviene a una sana sociedad, el país está expuesto como nunca, a que cualquier influencia extranjera ingrese sin restricciones, sin reparar en las consecuencias. Precisamente en estos días, se puso de moda el juego llamado “Therian”, que consiste en adoptar una careta como disfraz del animal que a cada uno le corresponda según un horóscopo recientemente promocionado. La cosa es que ya hay sitios que se especializan en enseñar el juego. El problema es que ya han trascendido hay dos casos de ataques cometidos por adolescentes disfrazados que perseguían o asustaban a otras personas. Un caso es el de una chica que fue acosada por tres disfrazados. A pesar de que trataba de huir uno con careta de perro la mordió en la pierna. Sin duda somos buenos para adoptar estupideces que se ponen de moda. Cabe recordar que hace muchos años, el periodismo no cejaba de informar sobre el llamado “Destape Español”. Lo curioso es que en ese entonces aquí estábamos “destapados” desde mucho antes. Para concluir, vale recordar lo que expresó recientemente un geólogo enviado de USA para informar sobre las bondades de la Patagonia y dijo: “En Argentina hay toda clase de riquezas, lo malo es que está llena de argentinos”. Solo nos resta pensar en lo que dijo un geopolítico que tiene un buen video en internet: “La Argentina es el único país de Latinoamérica atado al destino inexorable del Titanic”.