Recuperación hídrica: análisis de las precipitaciones entre septiembre de 2025 y enero de 2026

Sin duda que el comportamiento del clima siempre es una noticia, sobre todo para los sectores productivos de la provincia y de la región, ya que los cultivos muestran en su crecimiento y desarrollo cómo fue la influencia de las lluvias y las temperaturas que se dieron en cada una de las zonas productivas.
A partir de los datos proporcionados por la Red Pluviométrica que administra la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), se presenta una síntesis descriptiva del comportamiento de las precipitaciones durante el período septiembre 2025–enero 2026. Para este informe se recopilaron datos mensuales de cerca de 100 puntos pluviométricos, los cuales se encuentran distribuidos en la zona agrícola de la provincia.
Con este estudio realizado por el equipo de la Sección Agrometeorología de la Eeaoc, se nos permite conocer la evolución espacial y temporal de las precipitaciones en la provincia de Tucumán y áreas de influencia.
Este estudio fue realizado para analizar el período septiembre 2025 a enero 2026 para tener una perspectiva general de cómo se dieron las precipitaciones.
El período analizado se caracterizó por una evolución muy marcada desde un inicio primaveral irregular hacia un cierre claramente húmedo. Septiembre presentó una distribución espacial muy desigual; octubre, una recuperación más extendida; noviembre fue el mes de retroceso con focos muy secos, especialmente hacia el sur; y diciembre y enero revirtieron contundentemente el balance con lluvias abundantes y episodios intensos en gran parte de la provincia. Esta secuencia dejó, en términos generales, un resultado final predominantemente favorable en aporte hídrico, aunque con contrastes locales propios de la variabilidad regional.
Durante septiembre de 2025, las precipitaciones mostraron alta variabilidad espacial. En la zona norte del pedemonte y llanura se registró desde ausencia de lluvia en algunos sectores hasta acumulados bajos a moderados, reflejando eventos aislados y de escasa persistencia. Hubo sectores muy por debajo de lo esperado y otros con aportes que superaron con claridad el comportamiento típico del mes. Como referencia del extremo seco del mes, en la zona norte del departamento Cruz Alta y sur de Burruyacu se registraron valores cercanos a 0 milímetros.
En la zona sur, en cambio, se observaron los aportes más llamativos para la época, con un rango amplio que incluyó valores moderados y algunos altos, coherentes con episodios puntuales que elevaron los acumulados mensuales.
En octubre de 2025 se generalizaron las precipitaciones y el mes resultó, en términos regionales, más homogéneo que septiembre. En la zona norte del pedemonte y la llanura se registraron acumulados cercanos a los valores normales, con varios casos de mediciones por encima de lo habitual para octubre.
El centro y sur de la provincia se ubicaron entre las zonas más favorecidas del mes, con registros altos y, en algunos puntos, muy altos para octubre. Como ejemplo puntual de la magnitud del mes, en el departamento Simoca se registraron acumulados en algunas localidades con valores que rondaron los 200 milímetros, cuatro veces más que su normal mensual.
Este estudio realizado por la institución muestra que noviembre de 2025 fue un mes más seco respecto de lo normal y que mostró un retroceso claro respecto de octubre.
En el sur de la provincia, tanto en pedemonte como en llanura, predominaron acumulados bajos y, en varias estaciones, estuvieron muy por debajo de lo esperable. Como referencia, se registraron valores de un dígito en algunas localidades del sur, evidenciando la escasa ocurrencia de eventos significativos.
En el sector norte del área relevada el comportamiento fue más heterogéneo: coexistieron sectores con lluvias escasas y otros con valores cercanos a lo normal.