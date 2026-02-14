Recuperación hídrica: análisis de las precipitaciones entre septiembre de 2025 y enero de 2026

Durante septiembre de 2025, las precipitaciones mostraron alta variabilidad espacial. En la zona norte del pedemonte y llanura se registró desde ausencia de lluvia en algunos sectores hasta acumulados bajos a moderados, reflejando eventos aislados y de escasa persistencia. Hubo sectores muy por debajo de lo esperado y otros con aportes que superaron con claridad el comportamiento típico del mes. Como referencia del extremo seco del mes, en la zona norte del departamento Cruz Alta y sur de Burruyacu se registraron valores cercanos a 0 milímetros.