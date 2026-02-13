Santiago del Estero: un nene caminó cinco kilómetros para avisar que habían matado a su tío

Y concluye: “En este momento de pérdida, enviamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, seres queridos y a toda la comunidad de Tomas Young; que encuentren consuelo en los recuerdos compartidos junto a Exequiel y en ese amor, sonrisas y alegrías que Exequiel sembró. Descansa en paz, querido y estimado Exequiel “DERA”. Tu espíritu y tu juego vivirán por siempre en nuestros corazones".