Así funcionarán los servicios municipales por los feriados de Carnaval

Por su parte, la Dirección de Respuesta Rápida, en San Lorenzo 1270, no tendrá atención presencial durante los feriados, al igual que el resto de las oficinas administrativas municipales. La actividad se retomará el miércoles 18, de 8 a 18, cuando continuará la entrega gratuita de la tarjeta SUBEM destinada a estudiantes que viven y cursan en la capital.