Así funcionarán los servicios municipales por los feriados de Carnaval

Con motivo de los feriados de Carnaval del lunes 16 y martes 17 de febrero, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán informó cómo será la modalidad de prestación de los distintos servicios durante el fin de semana largo.
En la Asistencia Pública, ubicada en Chacabuco 239, no habrá atención en consultorios externos. Sin embargo, se garantizarán las guardias médicas, de enfermería y odontología durante las 24 horas, como es habitual. Desde el municipio recordaron que quienes concurran deben llevar DNI y barbijo.
El servicio de ómnibus urbanos circulará con frecuencia de día domingo durante ambas jornadas.
En cuanto a los cementerios municipales, permanecerán abiertos en su horario habitual. El Cementerio del Norte, ubicado en Juan B. Justo y México; el del Oeste, en Asunción 150; y el Cementerio Jardín, en Eduardo Wilde al 300, atenderán de 8 a 12 y de 15 a 18.
Respecto a la recolección de residuos, el domingo 15 y el lunes 16 no habrá servicio. El martes 17 la prestación se realizará con normalidad.
El Mercado Municipal Dorrego, situado en avenida Roca y Marina Alfaro, permanecerá cerrado el lunes 16, mientras que el martes 17 abrirá media jornada, de 9 a 15.30.
Por su parte, la Dirección de Respuesta Rápida, en San Lorenzo 1270, no tendrá atención presencial durante los feriados, al igual que el resto de las oficinas administrativas municipales. La actividad se retomará el miércoles 18, de 8 a 18, cuando continuará la entrega gratuita de la tarjeta SUBEM destinada a estudiantes que viven y cursan en la capital.