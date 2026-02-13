Cinco usos del agua oxigenada que pocos conocen: desde aclarar el pelo hasta limpiar la ropa blanca

Esa liberación de oxígeno explica su uso tradicional en medicina. Cuando se aplica sobre una herida, el peróxido de hidrógeno produce una efervescencia visible: son burbujas que se generan al descomponerse en agua y oxígeno. Este proceso ayuda a remover restos de suciedad y microorganismos presentes en la superficie, lo que contribuye a la limpieza inicial de lesiones leves.