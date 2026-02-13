Hoy hay cine gratis en Tucumán y así sigue la agenda hasta fin de febrero

Durante todo febrero, salir a ver cine en San Miguel de Tucumán no implica comprar entrada. El ciclo comenzó el 6 de febrero y hoy suma una nueva función dentro de una propuesta que se extiende hasta fin de mes, con películas nacionales y producciones audiovisuales tucumanas.
La iniciativa es impulsada por el Ente Cultural de Tucumán junto a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, a través de su Secretaría de Cultura, con un objetivo claro: acercar el cine como experiencia cultural colectiva y gratuita en distintos puntos de la ciudad.
Hoy viernes hay función con producciones tucumanas
Este viernes 13 de febrero a las 20 se proyectará una selección de cortometrajes de realizadores locales:
- Visto Bueno, aldea amazónica, de Álvaro Simón Padros
- Viudo, de Bonzo Villegas
- Las doce palabras, de Cecilia Casanova
- Piel de Gallina, de Martina Díaz Santilli
La propuesta pone el foco en el cine contemporáneo hecho en la provincia, con miradas y narrativas propias.
Más cortos el viernes 20 de febrero
El viernes 20, también a las 20, continúa la programación con nuevas producciones:
- El último, de Ezequiel Martínez Marinaro
- Ahí vienen y Es un mundo diferente acá, de Lucas García Melo y Pedro Ponce
- La plegaria, de María Eugenia Meternicht
Cada jornada propone un recorrido por distintas temáticas y estilos dentro del cine independiente.
Cine nacional en el Teatro Rosita Ávila
En el Teatro Municipal Rosita Ávila (Combate de Las Piedras 1500) se desarrollan los “Jueves de Cine Nacional”:
Jueves 19 de febrero a las 20 horas: Esperando la carroza
Jueves 26 de febrero a las 20 horas: 30 noches con mi ex
Dos películas muy distintas entre sí, pero reconocidas dentro del cine argentino, en funciones abiertas y gratuitas.
Terror al aire libre en el Parque Guillermina
El viernes 27 de febrero a las 20, el Parque Guillermina (Av. Mate de Luna 4100) será escenario de “Vecinos ven cine”, una propuesta de cine de terror al aire libre. En caso de lluvia, la función se suspende.
Ese mismo día también se proyectará El tiempo entre nosotros, de Agostina Colantuoni, dentro del ciclo.
Con esta agenda, febrero se convierte en un mes para ver cine sin costo, recorrer espacios culturales de la ciudad y encontrarse con producciones nacionales y locales en pantalla grande.