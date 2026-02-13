Secciones
Nuevo acceso a Alberdi: cómo avanza la obra para mejorar la seguridad vial

El proyecto busca optimizar el flujo vehicular y potenciar el desarrollo comercial y productivo del sur.

Hace 1 Hs

El Gobierno de Tucumán, a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), continúa ejecutando el plan de readecuación del acceso a la ciudad de Juan Bautista Alberdi. Los trabajos, que se concentran en el tramo que conecta la Ruta Nacional 38 con el casco urbano, han superado etapas críticas de movimiento de suelo y demolición de la antigua calzada.

Actualmente, los equipos se enfocan en la preparación de la base para la nueva infraestructura vial, la cual contará con un diseño moderno orientado a reducir la siniestralidad y agilizar el tránsito en este nodo estratégico.

La obra representa un cambio radical en la fisonomía de la zona. El proyecto integral contempla no solo el nuevo pavimento, sino también el ensanche de la vía, la construcción de separadores centrales y una futura etapa de iluminación y señalización inteligente.

Un dato clave es que la ejecución se realiza de manera directa con recursos y personal técnico propio de Vialidad, lo que permite optimizar los tiempos y garantizar la calidad constructiva en una arteria que soporta un flujo constante de transporte pesado vinculado a la zafra y la producción citrícola.

Esta intervención forma parte de la visión federal de obra pública impulsada por el gobernador Osvaldo Jaldo, quien ha priorizado la conectividad de las ciudades del interior como motor de crecimiento.

La supervisión de los avances es coordinada por el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur, junto al director de la DPV, Pablo Díaz, quienes monitorean semanalmente el cumplimiento de los plazos técnicos.

Al respecto, el ministro Nazur destacó el impacto regional de los trabajos: “estamos realizando esta importante obra porque entendemos que Alberdi necesitaba una entrada a la altura de su crecimiento. Por instrucción del gobernador Jaldo, trabajamos con equipos propios de Vialidad en la demolición de la vieja calzada y el movimiento de suelos. Es una obra de ingeniería que brindará seguridad a los miles de vecinos y productores que ingresan diariamente desde la Ruta 38. Queremos que cada acceso a nuestras ciudades sea una carta de presentación del Tucumán productivo que estamos construyendo”.

