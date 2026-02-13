Nuevo acceso a Alberdi: cómo avanza la obra para mejorar la seguridad vial

Al respecto, el ministro Nazur destacó el impacto regional de los trabajos: “estamos realizando esta importante obra porque entendemos que Alberdi necesitaba una entrada a la altura de su crecimiento. Por instrucción del gobernador Jaldo, trabajamos con equipos propios de Vialidad en la demolición de la vieja calzada y el movimiento de suelos. Es una obra de ingeniería que brindará seguridad a los miles de vecinos y productores que ingresan diariamente desde la Ruta 38. Queremos que cada acceso a nuestras ciudades sea una carta de presentación del Tucumán productivo que estamos construyendo”.