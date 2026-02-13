Qué se sabe sobre la internación de Luciano Castro: está en un centro terapeutico

En medio de semanas de intensa exposición mediática y tras la confirmación de su separación de Griselda Siciliani, el actor Luciano Castro habría decidido internarse de manera voluntaria en una clínica de rehabilitación con el objetivo de afrontar el impacto emocional que atraviesa tras los recientes escándalos personales que lo pusieron en el centro de la escena pública.
La decisión, según contó el periodista Pepe Ochoa en LAM, se habría gestado en los últimos días a raíz de la fuerte repercusión de audios privados filtrados donde Castro mantenía una conversación con una mujer en España durante su relación con Siciliani, un episodio que terminó erosionando la confianza entre la pareja y derivó en una ruptura.
“Quiero ser muy cauto. Esta información la venimos trabajando con la producción desde hace una semana y media. Nos había llegado el dato de que existió una conversación entre Luciano y Griselda Sicialini donde él le dijo que no daba más y que quería tomar la decisión de internarse para poder empezar a estar mejor”, comenzó Pepe.
Qué se sabe sobre la internación de Luciano Castro en un centro terapeutico
En su revelación mediática, Ochoa contó que tras su ruptura con Griselda Siciliani, Luciano Castro la empezó a pasar mal. "Se las vio todas negras", enfatizó el panelista, quien además contó que el actor no pudo soportar el peso de la exposición mediática. "No es una clínica de rehabilitación por adicciones ni tampoco de salud mental, es un centro terapeutico para poder salir adelante, ordenarse un poco y poder frenar. Lo mediático le impactó muy mal”, detalló.
"Yo me crucé con mucha gente que estuvo con él, que se cruzó, y no la estaba pasando bien en relación a la exposición que tuvo con todo lo que pasó y en relación al distanciamiento con Griselda. No estaba bien Luciano”, sumó Denise Dumas, quien está al frente de la conducción de LAM mientras Ángel de Brito está de vacaciones.
“Él siente que todo lo que construye, lo destruye”, fue la frase del entorno del actor, sobre el momento que él atraviesa. “Dicen que a todos los que ama los aleja y que está viviendo un infierno. Por eso toma la decisión de internarse en una clínica en Capital Federal”, agregó Pepe. “El impacto de haber perdido a Griselda le hizo muy mal y siente que tiene que trabajar en eso. Necesita que lo acompañen, tener compañía”, finalizó.