Qué se sabe sobre la internación de Luciano Castro: está en un centro terapeutico

“Él siente que todo lo que construye, lo destruye”, fue la frase del entorno del actor, sobre el momento que él atraviesa. “Dicen que a todos los que ama los aleja y que está viviendo un infierno. Por eso toma la decisión de internarse en una clínica en Capital Federal”, agregó Pepe. “El impacto de haber perdido a Griselda le hizo muy mal y siente que tiene que trabajar en eso. Necesita que lo acompañen, tener compañía”, finalizó.