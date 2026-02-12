Caso Érika: aseguran que Sosa no llevaba su pasaporte

En otro tramo del comunicado, Cosiansi y Flores explicaron que, según los dichos de los familiares de la víctima, Sosa y Érika mantenían una relación sostenida desde hacía al menos tres años, vínculo conocido por su entorno. “Resulta relevante que, conforme a esas manifestaciones, no se haya referido la existencia de amenazas previas, insultos ni episodios de violencia atribuidos a nuestro defendido durante ese período”, indicaron. “También surge que ambos atravesaban situaciones de consumo problemático, circunstancia que debe ser analizada dentro del contexto general del hecho y no utilizada selectivamente para construir hipótesis incriminatorias”, agregaron.