Ciencia en primera persona para niñas y adolescentes

Visibilizar para transformar

Virginia Albarracín, doctora en Bioquímica y responsable científica del CIME, explicó que el 11F es una fecha que busca instalar un problema global. “A nivel mundial, solo el 30% de las personas que trabajan en ciencia son mujeres y, dentro de ese porcentaje, la mayoría se concentra en los niveles más bajos del sistema, como estudiantes o becarias”, señaló. Para ella, el desafío no se agota en el ingreso: “Cuando se empieza a escalar hacia posiciones de mayor jerarquía, con más responsabilidades, mejores sueldos y poder de decisión, las mujeres comienzan a desaparecer”.