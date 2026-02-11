Causa por la valija de Antonini Wilson: detuvieron al ex funcionario kirchnerista, Claudio Uberti

Con esa decisión quedó firme la condena de prisión efectiva contra Uberti. Por el mismo motivo, la Corte también rechazó las quejas de las defensas de otros funcionarios condenados en el caso: el guarda aduanero Jorge Lamastra; la entonces responsable del Control Aduanero del Aeroparque Jorge Newberry de la AFIP-DGA, María Cristina Gallini; el entonces jefe de la División de Fiscalización y Operativa Aduanera de Aeroparque de la AFIP-DGA, Guillermo Lucángeli; y la entonces directora de Fiscalización y Operativa Aduanera de la Aduana de Ezeiza, Rosa García Santillán.