Causa por la valija de Antonini Wilson: detuvieron al ex funcionario kirchnerista, Claudio Uberti

Claudio Uberti fue detenido esta miércoles y trasladado al penal federal de Ezeiza para cumplir una pena de cuatro años y medio de prisión. El ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi) durante el kirchnerismo fue condenado por haber intervenido en el ingreso al país de U$S790.550 sin declarar, dinero que el empresario venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson transportaba en un maletín.
El venezolano -quien permanece prófugo- llegó junto a Uberti en la madrugada del 4 de agosto de 2007. Según declaró Antonini Wilson ante el FBI estadounidense, ese dinero de origen venezolano estaba destinado a financiar la campaña electoral del kirchnerismo.
El episodio ocurrió cuando Antonini Wilson intentó ingresar al país una valija con U$S790.550 en billetes de US$50. Había arribado a Aeroparque en un vuelo privado facturado a la empresa con participación estatal Energía Argentina S.A. (Enarsa), acompañado por Uberti, su entonces secretaria privada Victoria Carolina Bereziuk, el presidente de Enarsa Exequiel Omar Espinosa y otros cinco ciudadanos venezolanos vinculados a la petrolera PDVSA, en el marco de gestiones por contratos para la construcción de una planta regasificadora en la Argentina.
El dinero oculto fue detectado mediante un escáner operado por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Según se acreditó, el guarda aduanero Jorge Lamastra se mostró reticente al control debido a lo avanzado de la hora, pero la agente María Luján Telpuk insistió en revisar el equipaje tras observar numerosos objetos rectangulares en la valija.
Ante la consulta, Antonini Wilson afirmó que llevaba “libros y unos papelitos”. Al abrir el equipaje y encontrar los billetes, dijo que eran unos U$S60.000, pero el conteo determinó que la suma ascendía a U$S790.550.
Tras el episodio, el empresario participó de un acto en la Casa Rosada y regresó a Miami. Nunca retiró el dinero ni se presentó ante la Justicia argentina, que reclamó su extradición sin éxito, consignó el diario La Nación.
La decisión de la Corte Suprema
La Corte Suprema, con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó el último recurso de la defensa de Uberti por cuestiones formales, en particular el incumplimiento de la Acordada 4/2007 que establece los parámetros para las presentaciones ante el máximo tribunal.
Con esa decisión quedó firme la condena de prisión efectiva contra Uberti. Por el mismo motivo, la Corte también rechazó las quejas de las defensas de otros funcionarios condenados en el caso: el guarda aduanero Jorge Lamastra; la entonces responsable del Control Aduanero del Aeroparque Jorge Newberry de la AFIP-DGA, María Cristina Gallini; el entonces jefe de la División de Fiscalización y Operativa Aduanera de Aeroparque de la AFIP-DGA, Guillermo Lucángeli; y la entonces directora de Fiscalización y Operativa Aduanera de la Aduana de Ezeiza, Rosa García Santillán.