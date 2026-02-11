La violencia nos interpela como sociedad

Las escenas recientes resultan demasiado cercanas como para pensarlas en abstracto. La pelea de adolescentes en Tafí del Valle, en un entorno que debía ser de encuentro y celebración, y el episodio ocurrido hace tres noches en Buenos Aires, donde un chico de 18 años mató a un hombre de una patada, irrumpen con la crudeza de lo que ya no puede explicarse como excepción. No son postales lejanas ni hechos aislados: son fragmentos de una misma tensión que atraviesa a los jóvenes, pero también a los adultos que los rodean y a la sociedad y al estado que, muchas veces, solo reaccionan cuando la violencia ya ocurrió.