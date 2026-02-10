La poderosa infusión de orégano, jengibre y limón: beneficios y modo de uso

Por un lado, el orégano cuenta con hojas de color verde oliva y sus sustancias químicas podrían ayudar a reducir la tos, cuidar las cuerdas vocales, luchar contra algunas bacterias y virus y mejorar la digestión. También es un alimento con fuerte poder antioxidante. Este efecto es fundamental para contrarrestar la acción de los radicales libres, que son las sustancias responsables tanto de los procesos de envejecimiento prematuro como de irritaciones e inflamaciones.