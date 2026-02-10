Secciones
La poderosa infusión de orégano, jengibre y limón: beneficios y modo de uso

Para comprender por qué es una asociación positiva, es bueno descifrar las propiedades de cada ingrediente.

Hace 33 Min

En el listado de combinaciones naturales poderosas, el trío de orégano, jengibre y limón tiene un lugar destacado y es la base de bebidas que combaten molestias muy frecuentes y agregan bienestar.

Por un lado, el orégano cuenta con hojas de color verde oliva y sus sustancias químicas podrían ayudar a reducir la tos, cuidar las cuerdas vocales, luchar contra algunas bacterias y virus y mejorar la digestión. También es un alimento con fuerte poder antioxidante. Este efecto es fundamental para contrarrestar la acción de los radicales libres, que son las sustancias responsables tanto de los procesos de envejecimiento prematuro como de irritaciones e inflamaciones.

Al mismo tiempo, el limón es una importante fuente de vitamina C y potasio, entre otros micronutrientes. Por otra parte, el jengibre contiene más de 400 pequeños compuestos fitoquímicos diferentes, algunas vitaminas (como niacina y ácido fólico) y minerales (entre ellos, magnesio, zinc y hierro). 

Los beneficios de esta combinación 

La vitamina C cumple un papel fundamental para mantener altas las defensas, algo fundamental en los procesos virales o cuando se necesita evitar enfermedades del sistema inmune. Está implicada en la producción del colágeno. Eso es fundamental para el buen estado de la piel y para la salud de las articulaciones.

-Mejora la cicatrización.

-Es antioxidante.

-Contribuye en la prevención de patologías crónicas. Entre ellas, enfermedades cardiovasculares o neurodegenerativas.

-Algunos estudios indican que contiene efectos antisépticos.

-Es una buena fuente de fibra soluble, como la pectina, que se encuentra principalmente en la capa blanca que hay debajo de la corteza.

-Mientras que el potasio contribuye a que los nutrientes lleguen a las células y a la buena salud del corazón.

¿Cómo combinar estos ingredientes?

-Hervir el orégano en una ollita.

-Cuando esté en su punto de ebullición, apagar el fuego.

-Dejar reposar durante diez minutos.

-Colarlo.

-Agregar el jugo de limón y rallar jengibre.

-Revolver por unos segundos.

-Dejar enfriar.

Tomarlo una vez frío y disfrutar de las propiedades de los ingredientes utilizados.

