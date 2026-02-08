Show Goes On tuvo un arranque demoledor y ganó el especial "Apertura"

Se reencontró con la victoria y lo hizo dejando una notable impresión. Show Goes On arrancó con todo el año turfístico y dejó en claro que en 2026 será uno de los principales protagonistas en las competencias jerárquicas para los ejemplares adultos en el hipódromo tucumano.
Muy bien conducido por Francisco “Polito” Brito, el defensor de la caballeriza “Abuela Teté” mostró una notable superioridad sobre sus adversarios en el especial “Apertura”, la carrera más importante de la primera reunión de la temporada. El hijo de Treasure Beach derrotó por siete cuerpos a Golden Warrior, mientras que tercero a cinco largos del escolta se ubicó el santiagueño Remanente. El vencedor empleó el excelente tiempo de 1’24”3/5 para los 1.400 metros.
Show Goes On corrió los primeros 400 metros en el segundo lugar, siempre cerca del puntero Trendic Tropic. En el palo de los 1.000 metros, el pupilo de Juan Sáez igualó al líder y luego de una mínima lucha, pasó al frente, para no abandonar más el puesto de privilegio
“En el palo de los 600 metros final, ya lo veía correr con mucha solvencia y sabía que iba a ganar. Es un caballo muy parejo, que siempre rinde en gran forma”, contó Augusto Farías, propietario del el nieto materno de Honour And Glory.
Cuando ingresó a la recta final, Show Goes On arrancó como si recién hubiese largado y truncó el intento de Golden Warrior de intentar alcanzarlo. “En el final era cuando más corría. El jockey Brito, que tiene toda la confianza del equipo, lo conoce muy bien y lo corrió en gran forma”, expresó “Guty” Farías.
El zaino nacido en el haras Costa Del Río tuvo un gran arranque de temporada y ahora apuntará las carreras de fondo. “La idea es que llega a las carreras más importantes de la temporada. El año pasado ya ganó el clásico Irineo Leguisamo y terminó tercero en el Carlos Pellegrini. El gran objetivo es llegar al Gran Premio Batalla de Tucumán del 24 de septiembre. Vamos a ir llevándolo de a poco, para intentar lograr el objetivo”, concluyó Farías.
Show Goes On mostró todo su potencial en el especial “Apertura”, relegando a ejemplares experimentados y demostrando que tiene un gran futuro en los clásicos reservados para los ejemplares adultos de la región.
Los resltados de las 10 competencias son los siguientes:
PRIMERA CARRERA
(1.300 metros)
PREMIO “PALACE GOLD”
caballo peso jockey
1° GALANA IN LOVE 57 Pablo Alarcón
2° WINSADAY 56 Francisco Brito
3° SOL POR NORMA 56 José Vizcarra
4° MUNDO DANIEL 56 Walter Marrades
5° BLESSED AGAIN 55 Walter Figueroa
U° BUENOS MUCHACHOS 54 Lautaro Ponce
Entrenador: Roberto Medina
Caballeriza: Luz de Luján
La ganadora es hija de: Galanazo - Star In Love
Tiempo: 1’21”1/5
Ganada por: 3 1/2 cuerpos y 1 cuerpo
SEGUNDA CARRERA
(800 metros)
PREMIO “SAETONE”
1° GOLOSO KEN 56 Francisco Brito
2° FUMIKOMI 56 Pablo Alarcón
3° EMPEROR JACK 56 Walter Marrades
4° TAILGATE 56 Facundo Navarro
5° GRAND CARO 54 Brandon Suárez
6° IL FORTINERO 56 José Vizcarra
7° UN TERREMOTO 56 Lucas González
8° NACHO SUN PRIZE 56 Héctor Coronel
9° ISLAND OF LUCK 56 Kevin Olivera
U° EL ETIQUETADO 56 Marcos Navarro
Entrenador: Gastón Piquera
Caballeriza: Ojo Turco
El ganador es hijo de: Le Ken - Gulha
Tiempo: 45”3/5
Ganada por: 3 cuerpos y pescuezo
TERCERA CARRERA
(800 metros)
PREMIO “PERFECT BLISS”
1° GRIMALDO 56 Cristian Rojas
2° ESPALDA SIN RIESGO 56 Raúl Valdez
3° GUAJIRU 56 Sergio Barrionuevo
4° THE BEST WARRIOR 56 Pablo Alarcón
5° MARE BRAVIO 56 José Vizcarra
6° HIGH SONG 56 Lucas González
7° J BE PEANUT 54 Francisco Brito
8° VALID SAM 56 Facundo Navarro
9° GOOD CHAMPION 56 Cristian Caram
10° FLOWERING PEACH 54 Walter Figueroa
11° CRISETTE 56 Benjamín Ossan
U° FRIVOLOUS 56 Lautaro Ponce
Entrenador: Daniel Ramos
Caballeriza: Rubio’s
El ganador es hijo de: Puerto Escondido - Miss Grace
Tiempo: 45”1/5
Ganada por: 3 cuerpos y ventaja mínima
CUARTA CARRERA
(800 metros)
PREMIO “CURRHUE”
1° MR. AIDAN 58 Facundo Morán
2° GRAND LUCRE 54 Pablo Alarcón
3° GRAND REX 58 Cristian Rojas
4° DIPINTO 56 Lucas González
5° STANDARTD 56 X X
6° EURO SPRING 58 Francisco Brito
7° CARO AMICI 56 Cristian Caram
8° ACUCIANTE 58 José Vizcarra
U° BASKO DOMONET 58 Raúl Valdez
Entrenador: Luis Brito
Caballeriza: Pilar del Sol
El ganador es hijo de: Violence - Miss Adria
Tiempo: 43”3/5
Ganada por: 6 cuerpos y 4 cuerpos
QUINTA CARRERA
(1.300 metros)
PREMIO “MONET BALL”
1° BEQUEPINGO 56 Francisco Brito
2° SEEKING MONEY 56 Walter Marrades
3° LUCKY SHADOW 56 Lautaro Ponce
4° GOOGLER 54 Pablo Alarcón
5° DUPLEXER 56 Brandon Suárez
6° EVROS TAMA 54 José Vizcarra
U° ANGEL POETA 56 Walter Figueroa
Entrenador: Sergio Nieva
Caballeriza: La Ilusión de Guada
El ganador es hijo de: Cityscape - Poetisa
Tiempo: 1’18”2/5
Ganada por: 6 cuerpos y 4 cuerpos
SEXTA CARRERA
(1.300 metros)
PREMIO “PREHISTORIC”
1° SELECT BOY 56 Sergio Barrionuevo
2° PIU RIMOUT 56 José Vizcarra
3° FRENCH LOVER 54 Francisco Brito
4° LANDSLIDE RISK 54 Walter Figueroa
5° EUFEMIO 56 Cristian Rojas
6° DISTINTO RIG 54 Benjamín Ossan
7° HERMANO DEL ALMA 54 Lautaro Ponce
8° ARMY OF ME 54 Facundo Navarro
U° CORNELL 54 Lucas González
Entrenador: Juan Alberto Tejeda
Caballeriza: Chanta
El ganador es hijo de: Suggestive Boy - Miss Selection
Tiempo: 1’20”4/5
Ganada por: 2 1/2 cuerpos y pescuezo
SÉPTIMA CARRERA
(1.200 metros)
PREMIO “JAMIE”
1° PRINCIPE DARK 56 José Vizcarra
2° DON CHIPION 56 Walter Marrades
3° EVER MORE 56 Cristian Rojas
4° FULGENTE 56 Raúl Valdez
5° IMPETUOSA 57 Julián Bethencourt
6° LIGHT BLACK 56 Sergio Barrionuevo
7° ISLAND EXPRESS 54 Lautaro Ponce
8° TALENTO EMBRUJADO 56 Facundo Navarro
9° APOSTOLICO FRANK 56 Cristian Caram
U° LAST JEDI 56 Francisco Brito
Entrenador: Nelson Salazar
Caballeriza: Celestina B (Santiago del Estero)
El ganador es hijo de: In The Dark - Princesa Pop
Tiempo: 1’14”3/5
Ganada por: 1 1/2 cuerpos y 2 cuerpos
OCTAVA CARRERA
(1.200 metros)
PREMIO “SUCH A PRINCE”
1° GIRO LATINO 56 José Vizcarra
2° THE COACH 56 Walter Marrades
3° COUNT THE GOLD 56 Francisco Brito
4° WINNER ZENSATIONAL 56 Julián Bethencourt
5° ALTRUISMO 56 Lautaro Ponce
6° SOY NICHOLAS 56 Sergio Barrionuevo
7° ELEGILO A EL 56 Cristian Rojas
U° EL BARBA ROJA 56 Facundo Moran
Entrenador: Nelson Salazar
Caballeriza: Celestina B (Santiago del Estero)
El ganador es hijo de: Gouverneur Morris - Girona
Tiempo: 1’13”
Ganada por: 11 cuerpos y 1 cuerpo
NOVENA CARRERA
(1.400 metros)
ESPECIAL “APERTURA”
1° SHOW GOES ON 56 Francisco Brito
2° GOLDEN WARRIOR 57 Walter Marrades
3° REMANENTE 58 José Vizcarra
4° JAN DE LICHE 55 Cristian Rojas
5° GREAT DADDY 55 Julián Bethencourt
6° TRENDIC TOPIC 56 Sergio Barrionuevo
U° KAVAC 57 Facundo Navarro
Entrenador: Juan Sáez
Caballeriza: Abuela Teté
El ganador es hijo de: Treasure Beach - All Diamonds
Tiempo: 1’24”3/5
Ganada por: 7 cuerpos y 5 cuerpos
DÉCIMA CARRERA
(1.200 metros)
PREMIO “ORLANDO ‘KURIAKI’ VERGARA”
1° DOMNA 54 José Vizcarra
2° RADIO WAVES 54 Ángel Villegas
3° WIND VISION 54 Francisco Brito
4° GLORIOSO IRENEO 54 Benjamín Ossan
5° CANDY GATO 54 Cristian Caram
6° FORGETTER 54 Cristian Rojas
7° NORTEÑO FOR SALE 54 Pablo Alarcón
U° TATY BOONE 54 Lautaro Ponce
Entrenador: Marcelo Suárez
Caballeriza: Mingo y Juanjo
La ganadora es hija de: Holy Boss - Danum
Tiempo: 1’14”4/5
Ganada por: 3 cuerpos y 2 1/2 cuerpos