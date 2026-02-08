Show Goes On tuvo un arranque demoledor y ganó el especial "Apertura"

El zaino nacido en el haras Costa Del Río tuvo un gran arranque de temporada y ahora apuntará las carreras de fondo. “La idea es que llega a las carreras más importantes de la temporada. El año pasado ya ganó el clásico Irineo Leguisamo y terminó tercero en el Carlos Pellegrini. El gran objetivo es llegar al Gran Premio Batalla de Tucumán del 24 de septiembre. Vamos a ir llevándolo de a poco, para intentar lograr el objetivo”, concluyó Farías.