Show Goes On tuvo un arranque demoledor y ganó el especial "Apertura"

Muy bien conducido por Francisco Brito, el defensor de la caballeriza "Abuela Teté" dominó la prueba central sobre 1.400 metros y derrotó con autoridad a Golden Warrior y a Remanente.

FUE UNA APLANADORA. Show Goes On contó con la muy buena conducción de Francisco Polito Brito para ganar el especial Apertura. FUE UNA APLANADORA. Show Goes On contó con la muy buena conducción de Francisco "Polito" Brito para ganar el especial "Apertura".
Carlos Chirino
Por Carlos Chirino Hace 1 Hs

Se reencontró con la victoria y lo hizo dejando una notable impresión. Show Goes On arrancó con todo el año turfístico y dejó en claro que en 2026 será uno de los principales protagonistas en las competencias jerárquicas para los ejemplares adultos en el hipódromo tucumano.

Muy bien conducido por Francisco “Polito” Brito, el defensor de la caballeriza “Abuela Teté” mostró una notable superioridad sobre sus adversarios en el especial “Apertura”, la carrera más importante de la primera reunión de la temporada. El hijo de Treasure Beach derrotó por siete cuerpos a Golden Warrior, mientras que tercero a cinco largos del escolta se ubicó el santiagueño Remanente. El vencedor empleó el excelente tiempo de 1’24”3/5 para los 1.400 metros.

Show Goes On corrió los primeros 400 metros en el segundo lugar, siempre cerca del puntero Trendic Tropic. En el palo de los 1.000 metros, el pupilo de Juan Sáez igualó al líder y luego de una mínima lucha, pasó al frente, para no abandonar más el puesto de privilegio

“En el palo de los 600 metros final, ya lo veía correr con mucha solvencia y sabía que iba a ganar. Es un caballo muy parejo, que siempre rinde en gran forma”, contó Augusto Farías, propietario del el nieto materno de Honour And Glory.

Cuando ingresó a la recta final, Show Goes On arrancó como si recién hubiese largado y truncó el intento de Golden Warrior de intentar alcanzarlo. “En el final era cuando más corría. El jockey Brito, que tiene toda la confianza del equipo, lo conoce muy bien y lo corrió en gran forma”, expresó “Guty” Farías.

El zaino nacido en el haras Costa Del Río tuvo un gran arranque de temporada y ahora apuntará  las carreras de fondo. “La idea es que llega a las carreras más importantes de la temporada. El año pasado ya ganó el clásico Irineo Leguisamo y terminó tercero en el Carlos Pellegrini. El gran objetivo es llegar al Gran Premio Batalla de Tucumán del 24 de septiembre. Vamos a ir llevándolo de a poco, para intentar lograr el objetivo”, concluyó Farías.

Show Goes On mostró todo su potencial en el especial “Apertura”, relegando a ejemplares experimentados y demostrando que tiene un gran futuro en los clásicos reservados para los ejemplares adultos de la región.

Los resltados de las 10 competencias son los siguientes:

PRIMERA CARRERA

(1.300 metros)

PREMIO “PALACE GOLD”

caballo            peso                jockey

1° GALANA IN LOVE     57             Pablo Alarcón

2° WINSADAY             56             Francisco Brito

3° SOL POR NORMA    56             José Vizcarra

4° MUNDO DANIEL      56             Walter Marrades

5° BLESSED AGAIN      55             Walter Figueroa

U° BUENOS MUCHACHOS             54             Lautaro Ponce

Entrenador: Roberto Medina

Caballeriza: Luz de Luján

La ganadora es hija de: Galanazo - Star In Love

Tiempo: 1’21”1/5

Ganada por:  3 1/2 cuerpos y 1 cuerpo

SEGUNDA CARRERA

(800 metros)

PREMIO “SAETONE”

1° GOLOSO KEN          56             Francisco Brito

2° FUMIKOMI              56             Pablo Alarcón

3° EMPEROR JACK      56             Walter Marrades

4° TAILGATE               56             Facundo Navarro

5° GRAND CARO         54             Brandon Suárez

6° IL FORTINERO         56             José Vizcarra

7° UN TERREMOTO      56             Lucas González

8° NACHO SUN PRIZE   56             Héctor Coronel

9° ISLAND OF LUCK     56             Kevin Olivera

U° EL ETIQUETADO      56             Marcos Navarro

Entrenador: Gastón Piquera

Caballeriza: Ojo Turco

El ganador es hijo de: Le Ken - Gulha

Tiempo: 45”3/5

Ganada por: 3 cuerpos y pescuezo

TERCERA CARRERA

(800 metros)

PREMIO “PERFECT BLISS”

1° GRIMALDO             56             Cristian Rojas

2° ESPALDA SIN RIESGO               56             Raúl Valdez

3° GUAJIRU                56             Sergio Barrionuevo

4° THE BEST WARRIOR                56             Pablo Alarcón

5° MARE BRAVIO        56             José Vizcarra

6° HIGH SONG             56             Lucas González

7° J BE PEANUT          54             Francisco Brito

8° VALID SAM             56             Facundo Navarro

9° GOOD CHAMPION    56             Cristian Caram

10° FLOWERING PEACH                54             Walter Figueroa

11° CRISETTE             56             Benjamín Ossan

U° FRIVOLOUS            56             Lautaro Ponce

Entrenador: Daniel Ramos

Caballeriza: Rubio’s

El ganador es hijo de: Puerto Escondido - Miss Grace

Tiempo: 45”1/5

Ganada por: 3 cuerpos y ventaja mínima

CUARTA CARRERA

(800 metros)

PREMIO “CURRHUE”

1° MR. AIDAN             58             Facundo Morán

2° GRAND LUCRE        54             Pablo Alarcón

3° GRAND REX            58             Cristian Rojas

4° DIPINTO 56             Lucas González

5° STANDARTD           56             X X

6° EURO SPRING         58             Francisco Brito

7° CARO AMICI           56             Cristian Caram

8° ACUCIANTE            58             José Vizcarra 

U° BASKO DOMONET   58             Raúl Valdez

Entrenador: Luis Brito

Caballeriza: Pilar del Sol

El ganador es hijo de: Violence - Miss Adria

Tiempo: 43”3/5

Ganada por: 6 cuerpos y 4 cuerpos

QUINTA CARRERA

(1.300 metros)

PREMIO “MONET BALL”

1° BEQUEPINGO          56             Francisco Brito

2° SEEKING MONEY      56             Walter Marrades

3° LUCKY SHADOW      56             Lautaro Ponce

4° GOOGLER               54             Pablo Alarcón

5° DUPLEXER              56             Brandon Suárez

6° EVROS TAMA          54             José Vizcarra

U° ANGEL POETA        56             Walter Figueroa

Entrenador: Sergio Nieva

Caballeriza: La Ilusión de Guada

El ganador es hijo de: Cityscape - Poetisa

Tiempo: 1’18”2/5

Ganada por: 6 cuerpos y 4 cuerpos

SEXTA CARRERA

(1.300 metros)

PREMIO “PREHISTORIC”

1° SELECT BOY           56             Sergio Barrionuevo

2° PIU RIMOUT            56             José Vizcarra

3° FRENCH LOVER       54             Francisco Brito

4° LANDSLIDE RISK      54             Walter Figueroa

5° EUFEMIO                56             Cristian Rojas

6° DISTINTO RIG          54             Benjamín Ossan

7° HERMANO DEL ALMA              54             Lautaro Ponce

8° ARMY OF ME          54             Facundo Navarro

U° CORNELL               54             Lucas González 

Entrenador: Juan Alberto Tejeda

Caballeriza: Chanta

El ganador es hijo de: Suggestive Boy - Miss Selection

Tiempo: 1’20”4/5

Ganada por: 2 1/2 cuerpos y pescuezo

SÉPTIMA CARRERA

(1.200 metros)

PREMIO “JAMIE”

1° PRINCIPE DARK       56             José Vizcarra

2° DON CHIPION          56             Walter Marrades

3° EVER MORE            56             Cristian Rojas

4° FULGENTE              56             Raúl Valdez

5° IMPETUOSA            57             Julián Bethencourt

6° LIGHT BLACK          56             Sergio Barrionuevo

7° ISLAND EXPRESS     54             Lautaro Ponce

8° TALENTO EMBRUJADO             56             Facundo Navarro

9° APOSTOLICO FRANK                56             Cristian Caram

U° LAST JEDI              56             Francisco Brito

Entrenador: Nelson Salazar

Caballeriza: Celestina B (Santiago del Estero)

El ganador es hijo de: In The Dark - Princesa Pop

Tiempo: 1’14”3/5

Ganada por: 1 1/2 cuerpos y 2 cuerpos

OCTAVA CARRERA

(1.200 metros)

PREMIO “SUCH A PRINCE”

1° GIRO LATINO          56             José Vizcarra

2° THE COACH            56             Walter Marrades

3° COUNT THE GOLD   56             Francisco Brito

4° WINNER ZENSATIONAL             56             Julián Bethencourt

5° ALTRUISMO            56             Lautaro Ponce

6° SOY NICHOLAS        56             Sergio Barrionuevo

7° ELEGILO A EL         56             Cristian Rojas

U° EL BARBA ROJA     56             Facundo Moran

Entrenador: Nelson Salazar

Caballeriza: Celestina B (Santiago del Estero)

El ganador es hijo de: Gouverneur Morris - Girona

Tiempo: 1’13”

Ganada por: 11 cuerpos y 1 cuerpo

NOVENA CARRERA

(1.400 metros)

ESPECIAL “APERTURA”

1° SHOW GOES ON      56             Francisco Brito

2° GOLDEN WARRIOR  57             Walter Marrades

3° REMANENTE           58             José Vizcarra

4° JAN DE LICHE         55             Cristian Rojas

5° GREAT DADDY        55             Julián Bethencourt

6° TRENDIC TOPIC       56             Sergio Barrionuevo

U° KAVAC  57             Facundo Navarro

Entrenador: Juan Sáez

Caballeriza: Abuela Teté

El ganador es hijo de: Treasure Beach - All Diamonds

Tiempo: 1’24”3/5

Ganada por: 7 cuerpos y 5 cuerpos

DÉCIMA CARRERA

(1.200 metros)

PREMIO “ORLANDO ‘KURIAKI’ VERGARA”

1° DOMNA 54             José Vizcarra

2° RADIO WAVES         54             Ángel Villegas

3° WIND VISION           54             Francisco Brito

4° GLORIOSO IRENEO   54             Benjamín Ossan

5° CANDY GATO          54             Cristian Caram

6° FORGETTER            54             Cristian Rojas

7° NORTEÑO FOR SALE                54             Pablo Alarcón

U° TATY BOONE          54             Lautaro Ponce

Entrenador: Marcelo Suárez

Caballeriza: Mingo y Juanjo

La ganadora es hija de: Holy Boss - Danum

Tiempo: 1’14”4/5

Ganada por: 3 cuerpos y 2 1/2 cuerpos

