Asesinan a dos hermanos por una deuda de $230 mil

Un reclamo económico por una cifra irrisoria terminó en un doble crimen que conmociona al partido bonaerense Pilar. El pasado 22 de enero, la violencia se apoderó de una vivienda del barrio Agustoni cuando dos hombres llegaron a bordo de una camioneta para exigir el pago de una deuda de 230.000 pesos vinculada a la compra de electrodomésticos.