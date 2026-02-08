Secciones
Seguridad

Asesinan a dos hermanos por una deuda de $230 mil

Sucedió en Buenos Aires. Jonathan Posdeley y Priscila Varky fueron acribillados en la casa de su madre.

Asesinan a dos hermanos por una deuda de $230 mil
Hace 1 Hs

Un reclamo económico por una cifra irrisoria terminó en un doble crimen que conmociona al partido bonaerense Pilar. El pasado 22 de enero, la violencia se apoderó de una vivienda del barrio Agustoni cuando dos hombres llegaron a bordo de una camioneta para exigir el pago de una deuda de 230.000 pesos vinculada a la compra de electrodomésticos.

Lo que comenzó como una discusión subida de tono derivó en una ejecución a sangre fría frente a familiares y niños.

Según el relato de los testigos, los agresores no buscaron amedrentar a las víctimas, sino que actuaron con determinación homicida. Jonathan Posdeley (34) y su hermana Priscila Varky (22) fueron alcanzados por los disparos a escasos metros de sus seres queridos.

“No fueron a asustarlos, fueron directamente a matarlos”, sentenció Gabriel, tío de los jóvenes, en declaraciones a Clarín, al tiempo que describió a Jonathan como una persona pacífica y a Priscila como una madre trabajadora dedicada enteramente a sus hijos.

El fiscal Raúl Casal lidera la instrucción de la causa y ya ha logrado avances significativos para dar con los responsables. Los autores materiales del ataque están plenamente identificados por la Justicia y cuentan con pedido de captura activo.

En tanto, un tercer sospechoso fue aprehendido bajo el cargo de encubrimiento, acusado de haber ocultado la camioneta utilizada para el traslado y la fuga de los asesinos.

Además, se realizaron múltiples allanamientos, secuestro de dispositivos móviles y se activaron alertas en pasos fronterizos para evitar que los imputados abandonen el país.

La comunidad del barrio Agustoni sigue bajo impacto, mientras la familia de Jonathan y Priscila exige celeridad para que la captura de los culpables traiga un cierre a esta masacre originada por una deuda que no alcanza siquiera el valor de una canasta básica. 

Temas Buenos Aires
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Vivir al borde del precipicio: el drama de los vecinos de un barrio taficeño
1

Vivir al borde del precipicio: el drama de los vecinos de un barrio taficeño

Agresión en patota: liberan a uno de los acusados por el ataque en Tafí del Valle
2

Agresión en patota: liberan a uno de los acusados por el ataque en Tafí del Valle

De tortuga a liebre
3

De tortuga a liebre

El adiós definitivo a la Ciudad Universitaria en San Javier
4

El adiós definitivo a la Ciudad Universitaria en San Javier

La Ciudadela volvió a latir: cómo vivieron los hinchas el regreso de San Martín
5

La Ciudadela volvió a latir: cómo vivieron los hinchas el regreso de San Martín

Cobos destacó la gestión en la Defensoría y confirmó que buscará la reelección
6

Cobos destacó la gestión en la Defensoría y confirmó que buscará la reelección

Más Noticias
Horóscopo chino 2026: los signos que tendrán suerte en el amor, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino 2026: los signos que tendrán suerte en el amor, según Ludovica Squirru

Cómo saber si voy a tener un infarto: los síntomas que pueden aparecer días antes

Cómo saber si voy a tener un infarto: los síntomas que pueden aparecer días antes

Horóscopo semanal: qué dicen los astros sobre el amor y el dinero del 8 al 14 de febrero

Horóscopo semanal: qué dicen los astros sobre el amor y el dinero del 8 al 14 de febrero

Siguen las tormentas eléctricas: rige alerta amarilla y estas son las provincias afectadas

Siguen las tormentas eléctricas: rige alerta amarilla y estas son las provincias afectadas

Agresión en patota: liberan a uno de los acusados por el ataque en Tafí del Valle

Agresión en patota: liberan a uno de los acusados por el ataque en Tafí del Valle

La Ciudadela volvió a latir: cómo vivieron los hinchas el regreso de San Martín

La Ciudadela volvió a latir: cómo vivieron los hinchas el regreso de San Martín

Vivir al borde del precipicio: el drama de los vecinos de un barrio taficeño

Vivir al borde del precipicio: el drama de los vecinos de un barrio taficeño

De tortuga a liebre

De tortuga a liebre

Comentarios