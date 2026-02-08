Secciones
SociedadActualidad

Un hombre saltó a una pileta desde su terraza y terminó de la peor manera: “Se cree Charly García”

El hijo del señor compartió el video en redes sociales y se hizo viral. El golpe que se dio asustó a todos sus seguidores.

Un hombre saltó a una pileta desde su terraza y terminó de la peor manera: “Se cree Charly García”
Hace 31 Min

Un hombre asustó a toda su familia al intentar un truco en el patio de su casa. Desde la terraza, intentó saltar a una pileta pero no calculó bien y terminó de la peor manera. El video se hizo viral en Instagram.

La cuenta @franbudinn compartió la publicación en sus redes sociales. En la grabación se puede ver al joven filmando a su padre mientras se preparaba para el salto.

El hombre tomó carrera y saltó desde la terraza. Si bien cayó dentro de la pileta, un mal cálculo hizo que cayera de cabeza y se golpeara contra la base, que estaba apoyada sobre un piso de cemento.

El papá de la instagramer quedó desmayado en el agua y el joven preguntó si estaba bien. Como no recibió respuesta, gritó: “¡Se lastimó! ¡Saquenlo!“.

En otra de las tomas, se puede ver el golpe que se había dado. A pesar de la preocupación del momento, Fran aseguró que su papá estaba bien de salud.

“Mi papá está bien, le dieron el alta el mismo día, no tiene ningún rasguño”, escribió en el posteo que se hizo viral. “Cuando tu papá se cree Charly García”, agregó sobre la grabación.

La publicación llegó a 3,2 millones de reproducciones y 127 mil “me gusta”. Los comentarios no tardaron en llegar. “Una caída así está potente”, “Bien el hijo apoyando los proyectos de papá”, “Este sí que es un rockstar” y “Cómo va a tirarse de clavado a una pelopincho” fueron algunas respuestas

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Vivir al borde del precipicio: el drama de los vecinos de un barrio taficeño
1

Vivir al borde del precipicio: el drama de los vecinos de un barrio taficeño

Agresión en patota: liberan a uno de los acusados por el ataque en Tafí del Valle
2

Agresión en patota: liberan a uno de los acusados por el ataque en Tafí del Valle

De tortuga a liebre
3

De tortuga a liebre

El adiós definitivo a la Ciudad Universitaria en San Javier
4

El adiós definitivo a la Ciudad Universitaria en San Javier

La Ciudadela volvió a latir: cómo vivieron los hinchas el regreso de San Martín
5

La Ciudadela volvió a latir: cómo vivieron los hinchas el regreso de San Martín

Cobos destacó la gestión en la Defensoría y confirmó que buscará la reelección
6

Cobos destacó la gestión en la Defensoría y confirmó que buscará la reelección

Más Noticias
Horóscopo chino 2026: los signos que tendrán suerte en el amor, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino 2026: los signos que tendrán suerte en el amor, según Ludovica Squirru

Cómo saber si voy a tener un infarto: los síntomas que pueden aparecer días antes

Cómo saber si voy a tener un infarto: los síntomas que pueden aparecer días antes

Horóscopo semanal: qué dicen los astros sobre el amor y el dinero del 8 al 14 de febrero

Horóscopo semanal: qué dicen los astros sobre el amor y el dinero del 8 al 14 de febrero

La abogada santiagueña se reencontró con su familia en Brasil y denunció una campaña en su contra: Me quieren matar

La abogada santiagueña se reencontró con su familia en Brasil y denunció una "campaña" en su contra: "Me quieren matar"

Se espera un domingo caluroso en Tucumán, con temperaturas que superarán los 30 grados

Se espera un domingo caluroso en Tucumán, con temperaturas que superarán los 30 grados

Siguen las tormentas eléctricas: rige alerta amarilla y estas son las provincias afectadas

Siguen las tormentas eléctricas: rige alerta amarilla y estas son las provincias afectadas

Vivir al borde del precipicio: el drama de los vecinos de un barrio taficeño

Vivir al borde del precipicio: el drama de los vecinos de un barrio taficeño

“Voluntad Artificial” mata “IA”: la fuerza ciega que no sabe dormir

“Voluntad Artificial” mata “IA”: la fuerza ciega que no sabe dormir

Comentarios