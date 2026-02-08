Nueva York sufre una helada histórica: registra temperaturas más bajas que en zonas de la Antártida

Nueva York continúa bajo una helada extrema que mantiene a la ciudad con temperaturas más bajas que en algunos sectores de la Antártida, en medio del avance de una masa de aire frío que provoca condiciones peligrosas y sensaciones térmicas muy por debajo de cero en gran parte del noreste de Estados Unidos. Este domingo, la ciudad registró alrededor de –16 grados Celsius y una sensación térmica cercana a –26 grados.